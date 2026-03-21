フォロワー500万の165cm美女、タイトなドレス姿で抜群プロポーション全開！ 「魅力スゴイ」「美しすぎる」
クリエイターのちゆうが21日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「最近の悩みはお尻がデカすぎて、大きいはずの胸がなんだか控えめに見えることです……。笑」と投稿したのは、自身のドレス姿。ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「ぜいたくな悩み」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心にSNSで活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「最近の悩みはお尻がデカすぎて、大きいはずの胸がなんだか控えめに見えることです……。笑」と投稿したのは、自身のドレス姿。ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「ぜいたくな悩み」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）