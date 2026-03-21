「おさがり、ありがとう」の裏で。汚れだらけの服を断れず自滅寸前 → 夫がくれた『意外なアドバイス』

ママ友から毎回大量の不要な「おさがり」をもらい、クローゼットも心も限界だったC美さん。

気を遣って断れず、モヤモヤを抱え込んでいた彼女でしたが、夫の一言をきっかけに勇気を出してみると……？

気遣い屋さん必読の、ママ友エピソードです。

「おさがり、どうぞ♡」

これは、娘より1歳年上の女の子を持つママ友・A子さんとの間で起こった話です。

このA子さん、会うたびに「うちの子のおさがり、よかったらどうぞ♡」と、スーパーの袋いっぱいの子ども服をくれるのです。

本来ならとてもありがたい申し出なのですが、当時の私は、それを素直に喜べない自分に自己嫌悪を感じていました。



というのも、その大半はシミや汚れが目立っていたり、娘の好みとは少し違うデザインも混ざっていたりするからなんです。

「せっかくの善意を無下にしてはいけない」



「全部ありがたく受け取るのがマナーだよね……？」



「せっかくいただいた服だから、A子さん親子に会う日は、なるべく娘に着せないと」

そう思い込んでいた私は、断る勇気も持てないまま、不要だからといって捨てるわけにもいかず、クローゼットはパンパン。それに比例するように、私の心もいっぱいいっぱいになってしまい

「どうして私は、上手に甘えたり断ったりできないんだろう」



「このままじゃ、A子さんとの関係まで嫌いになっちゃう」

と一人で勝手に追い詰められていたのです。

夫のアドバイス

ある日、ついに限界に達した私は、泣きベソをかいて夫へ相談しました。



「気持ちはありがたいんだけど、正直困ってて……」

すると夫は、気軽な口調で答えたのです。



「そんなの、全部もらわずに、欲しいものだけ選ばせてもらえばいいじゃん」

――え、そんなの、図々しいって思われないかな？ 角が立つのでは？

ますます頭を抱える私を見て、夫は笑います。



「C美は考えすぎだよ。案外相手は、そこまでこっちの言動を気にしていないかもよ。気心知れたママ友なんだし、一歩踏み込んでごらんよ」

さっぱりした性格の夫の言葉をきくと、「うーん、そんなものなのかも？」と、思えてくるのだから不思議です。