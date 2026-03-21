自身のXを更新

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したドミニカ共和国代表のフェルナンド・タティスJr.（パドレス）が自身のXを更新。大会オフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」とのコラボ企画が話題となる中で、人柄への好感度が上昇している。

タティスJr.は1次ラウンド試合後の記者会見で、壇上の「お〜いお茶」を手にして「Call Me」と発言。同社へ「恩を売ったぞ」とばかりに、左手を耳に当てる“電話ポーズ”でCM起用を訴えるジョークを見せていた。

「お〜いお茶くん【公式】」のXも反応し、コラボが実現。タティスJr.は自身のインスタグラムに「連絡をしてくれてありがとうございます、伊藤園。これを見てくれ。本当に美味しいよ。オイシイ！ 日本と緑茶が大好きだ」と綴り、商品の飲み比べもしていた。

20日に更新されたXにも、同様の文面と動画、画像を投稿。日本人からの好感度は増すばかりで、「世界一かっこいい推し」「今回のWBC通してタティスさらに好きになった」「あまりにも可愛いしあまりにもかっこいい」「スーパースターとはこうあるべきというお手本。一気にファンになった」「あまりにも尊い」との声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）