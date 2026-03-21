梅宮アンナさんは、自身の乳がんとの闘病をSNSなどで積極的に発信してきた。その原動力には何があったのか。いま改めて闘病生活を振り返る。

【画像】服用している薬を袋から取り出して説明する梅宮アンナさん

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人間ってちゃんと忘れるようになっているんだな

「私が抗がん剤の治療を終えたのは去年の3月なので、もうあれから1年が経つんですね」

モデル・タレントの梅宮アンナさん（53）はそう言うと、「そのことをどう受け止めればいいか」というふうに少し考えてから続けた。

「いま、ふと思うのは、やっぱり人間ってちゃんと忘れるようになっているんだな、っていうことかな。治療中は本当にすごく大変だったし、『この苦しさや痛みがいつまで続くの』と思うこともありました。いつも体が薬に攻撃されて、肺炎にもなった。でも、いまあのときのことを思い返すと、それをどうやったらきちんと言葉にできるんだろう、って心許ない気持ちになります」



梅宮アンナ氏 Ⓒ文藝春秋

「元気になったらお願いします」

そう語る梅宮さんは、2024年に「浸潤性乳がん」のステージ3aと診断されて以来、自身の闘病をリアルタイムで発信し続けてきた。SNSでの発信のみならず、現在はウィッグのプロデュースや乳房切除術後でも着用しやすいブラジャーの開発など、がんとともに生きるための「新しいライフスタイル」の提案を行っている。

「がんと言われたとき、私にはトライしてみたいことがあったんです」と彼女は言う。化学療法の激しい副作用に晒されながらも発信を続けた裏には、ある強い動機があったのだ、と。そのきっかけはがんであることを公表した後、出演予定だった料理番組がキャンセルになったことだった。

「『元気になったら、またよろしくお願いします』と言われたとき、私は本当に傷ついたし、悔しかったんです。自分はただお料理の仕事がやりたかっただけなのに、って。いまの時代、治療をしながらでも仕事はできる。全部が全部ではなくても、やれることはきっとある。私自身、それにトライしてみたかったんですよ」

梅宮さんががんの診断を受けたのは2年前、2024年7月のことだった。右胸の形の異変に気付き、娘に言われて病院を受診したところ、がん細胞が周囲の組織に広がっている「浸潤性乳がん」と診断を受けた。すでにリンパ節への転移が見られる状況だった。

しかし、そのときの心境は自分でも驚くほど静かなものだった、と彼女は繰り返し語ってきた。

「『ああ、来る時が来たな』というのが率直な感想でした」

その冷静さの背景には、自分がいわゆる「がん家系」の中で育ったという環境がある、と彼女は言う。六度のがんで激しい闘病を続けた父・梅宮辰夫さんをはじめ、親戚にもがんを経験した人が多く、「いつか自分もがんになるんだろうな」という予感があったそうだ。

とくに30代のときから闘病続きで、81歳で亡くなるまでに幾度もの手術や化学療法、さらには人工透析を受けつつ俳優を続けた父・辰夫さんを間近で見てきたことは、彼女の人生観や死生観に大きな影響を与えた。

「忘れられないのは、そのパパが晩年、選挙があったときに『安楽死を認めさせようとしている政治家に投票したい』と言ったことです。あんなにバイタリティに溢れていた人にも、自分から『もういい』と思う瞬間があるんだ、って。生きたいんじゃなくて、生かされるつらさっていうのは、やっぱり経験した人しか分からないんでしょうね」

そうした思いがあったからだろうか、自分ががんの診断を受けたときも、心に自然と浮かんだのは「それなら、これからどう生きるのか」という問いだった。

そんななか、治療をスタートさせるにあたり、彼女が一貫してこだわり、発信し続けたのが「標準治療」への徹底した信頼だった。辰夫さんやがんを経験した親族が一様に標準治療を受け、社会復帰をしていく姿をこれまで何度も見てきたからだ。

無数の“善意”が寄せられた

「芸能界で生きていると、病気を公表したとたんに『この水でがんが治った』『特別な治療法がある』みたいな無数の『善意』が寄せられるんです。私のところにも事務所に謎の液体や本、『聴くと治る曲』まで送られてきました。心が弱っているときって、そうしたものが魅力的な救いに見えてしまう。だから、『標準治療以外には頼らない』というメッセージを敢えて強調して発信したんです」

※本記事の全文（4500字）は「文藝春秋」2026年4月号、および月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（梅宮アンナ「【乳がん】がん家系だからこそ『標準治療』のメッセージ」）。

（梅宮 アンナ／文藝春秋 2026年4月号）