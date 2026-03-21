「いつも、悩みすぎて損してる!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「ひじ掛け」を譲らないオジサン

飛行機、新幹線、バス、様々な乗り物の交通マナーで共通する永遠の論争がある。それは、「ひじ掛けは誰のものか」という問いだ。こんなどうでもいい小さな問題が、時として長旅のイライラやもめ事の原因になる。

ひじ掛けは譲り合って使うもの、というのが航空会社等の公式見解だが、“譲り合って”という表現は答えを示しているようでトラブル解決にはなっていない。しかも、世間には、ひじ掛けに関するマナーを間違えて覚えている人もいて、マイルールが世間一般の常識だと信じ込んでいたりするから厄介だ。

運悪く、断固としてひじ掛けを譲らないオジサン、名付けて「ひじ掛けオジサン」に出会うこともある。「ひじ掛けオジサン」は、座席に腰掛けたら必死に両側のひじ掛けを掴み、あなたが少しでもひじ掛けを使おうとすると、「このひじ掛けは俺のものだ」ということを主張するために、おもむろ押し出しきたりする。

「察させる日本人」の末路

「ひじ掛けオジサン」は、「このひじ掛けは私に使わせてください」とか、「お前は、ひじ掛けを使うな」とか、言葉で交渉や主張をしてこないケースがほとんどだ。あくまで「俺が使いたいことを察せ」というポジションを取る。椅子にしがみついて既成事実を作り、そこから先は相手が察して諦めてくれるのに任せる。

「お察し」を頼りにしずぎる日本人の態度（＝GUESS文化）を一歩引いて見ていると、とても滑稽で怠け者にも見える。インドでこういう態度をとっていると、パワープレーで一掃される。例えば、私がひじ掛けを長く使っていると、隣の巨体のインド民が、私の腕の上に自分の腕を何も言わずに乗せてきたりする。こういう「とりあえずやってしまえ」という行動様式を私はDO文化と呼んでいる。当然互いに権利が対立するので、そこで言葉による交渉が生まれる。

「オジサンとの攻防」の結果

ある時、日本の国内便で「ひじ掛けオジサン」に出くわし、異常に狭いスペースしか使えなかったことがある。

当の、「ひじ掛けオジサン」は、少しでも私がひじ掛けを利用しようとすると、悟られないズルい力加減でこちらの肘を押し返してくる。

そこで、私はインド民のようにオジサンの腕の存在を無視して、彼の腕の上から自分の腕が半分被さる形でひじ掛けを使わせてもらった。せめてもの半分この提案である。

しばらくするとオジサンは、私の手を押しのけるしぐさが大きくなり始め、しまいには肘鉄を繰り出し、こちらを睨んできた。それでもオジサンは“一言も発さない”のだ。つまり最後の最後まで「お察し」を求めてきたのである。

傍若無人なDO文化も考えものだが、実は日本人は、相手に「お察し＝GUESS」を求めて、それが望んだ通りに尊重されないと、交渉もせずに、いきなりキレるという態度を取りがちだ。もしかするとオジサンにはマイルールがあって、「このひじ掛けの正当な権利者は私だ」と勘違いしていたのかもしれない。しかし、それを言葉で主張しようとはしない。

行き過ぎた「お察し文化」は生きにくい

現代日本が疲弊している原因の一つに、この行き過ぎたGUESS文化がある。

明確なルールや共通前提が無いものを、「察せ」というのはあまりに自分勝手な習慣だ。

つまらないひじ掛けのマナーのみならず、もはや現代は複雑化しすぎていて、日本社会の中だけでも色々な考えの人間がいる。しかも、世界各国からDO文化の人々がお構いなしでやってくる。それを無理に察してみようと思うから悩みが尽きない。

そうはいっても、インドのようにDO文化が蔓延する世界は生きにくいことも確かだ。そんな悩みが尽きない世の中で、どのように幸せな人生を送っていくべきか、そのヒントのために、ぜひ『インド人は悩まない』を手にとって読んでほしい。日本と対照的なインド民たちを見ると、あなたの悩みの原因や、それを乗り越える思考法が見つかるはずだ。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を調整・加筆・編集した原稿です）