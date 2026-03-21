3連休中日のきょうは、西日本や東日本を中心に晴れてお出かけ日和になるでしょう。関東の寒の戻りも解消して、春本番らしい暖かさの所が多くなります。

けさは本州を挟んで2つのまとまった雲がありますが、本州付近は広い範囲で西日本・東日本を中心に目立った雲がなく、晴れている様子がわかります。関東は今週、南部を中心に雲がとれにくく、日差しの少ない日が多くなりました。ただ、けさはもう、その雲もとれています。

きょう、本州付近は高気圧に覆われるため、広い範囲で晴れてお出かけを楽しめそうです。一方、北日本には上空に寒気を伴った低気圧の影響で、昨夜から北陸から北で荒れた天気になっています。

きょう朝には北陸や東北の雪や雨のピークは過ぎますが、北海道は広い範囲で雪が降り、強まる所があるでしょう。風も強く、吹雪くおそれがあります。午後になると、ピークを過ぎますが、引き続き、交通機関の乱れなどご注意ください。

一方、関東は久しぶりに、待望のたっぷりの日差しが戻りそうです。東京はきのう、寒の戻りで日中は一桁の寒さ、冬のコートが必要なくらいでした。ただ、きょうは一気に暖かくなり、昼間は上着がいらないくらい春服を楽しめそうです。

きょうは、晴れマークの所が多く、東京も久々に晴れマーク一つです。一方、沖縄は午後を中心に雨が降りやすいでしょう。北日本には雪マークがありますが、札幌なども午前中に止む見込みです。晴れてお出かけ日和の所では、空気の乾燥と花粉飛散、強まる紫外線には注意が必要です。

きょうの最高気温は、関東はきのうより大幅に高くなり、東京は17℃の予想です。関東から西では17℃前後の所が多く、鹿児島は20℃まで上がるでしょう。九州では20℃以上の所が続出しそうです。朝晩との寒暖差が大きいため、服装でうまく調節してください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 5℃ 釧路： 6℃

青森 ： 7℃ 盛岡： 8℃

仙台 ：11℃ 新潟： 9℃

長野 ：11℃ 金沢：11℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：16℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：15℃

高知 ：18℃ 福岡：19℃

鹿児島：20℃ 那覇：22℃

連休最終日のあすから連休明けの月曜日にかけては、西から雨の範囲が広がるでしょう。月曜日の朝の通勤の時間帯に関東など雨の可能性があります。最新の予報を確認してください。来週も気温は平年並みか高めで、さくらが咲き進みそうです。来週にかけても桜開花ラッシュ、来週後半は満開の便りも続々と届くかもしれません。