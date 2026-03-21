高市首相はトランプ大統領との日米首脳会談を終え、帰国の途につきました。ワシントンから中継です。

会談前には、トランプ大統領から無理難題を要求されるのでは、と緊張感が漂っていましたが、ある官邸関係者は「何とか切り抜けた印象だ」と語っています。

高市首相は、満面の笑みを浮かべて、手を振りながら政府専用機に乗り込みました。ある政府高官は、「会談は成功裏に終わった」と胸をなでおろしています。

その首脳会談では、アメリカ産原油の増産や11兆円を超えるエネルギー分野への投資など、経済面での連携が一定の成果となりましたが、宿題も残りました。

ひとつは、イラン情勢をめぐる日本の「貢献」です。トランプ大統領は「日本はNATOとは違う」と持ち上げたものの、「日本のより積極的な貢献を期待している」と述べるなど、一層の貢献を求めています。

ホルムズ海峡への自衛隊の派遣を巡って、高市首相は「法律の範囲内でできることとできないことがあるので、きっちりと説明した」としています。今後、トランプ大統領が求める「貢献」をどう果たすかのか重い宿題となりました。

もう1つの宿題は、中国との関係です。高市首相は会談で、中国との対話について、「いつもオープンだ。冷静に対応している」と強調しましたが、トランプ大統領は「日中関係は少しギクシャクしているようだ」と指摘。さらに、習近平国家主席に「日本の良さを伝えるつもり」と発言しました。

トランプ大統領が米中関係の安定を目指す中で、日中関係の安定がのぞましいとの考えが示された形で、高市首相としてはこちらも宿題となりました。