女子プロのFWスイングを解説！下半身の使い方をマスターすれば飛距離が伸ばせる

アマチュアは、FWを苦手とする人が多いはず。

うまく打とうとすると、上半身の動きに意識がいきがちだが「FWで大事なのは下半身の使い方です」と平野茂コーチ。

きちんと飛んで方向性もよくなる下半身の使い方をプロのスイングを手本に解説！

下半身を使うとスイングがコンパクトになります！

ヒザの入れ替えで飛距離を伸ばす

クラブが垂れないコンパクトなトップでスイングのブレを防ごう。

インパクトは右ツマ先、左カカト体重なので右カカトが自然に浮く。

上半身を大きく動かしてしまうとミート率が悪くなる

ＦＷはティーアップしないで打つクラブの中で、もっとも長くて難しいクラブ。アマチュアはミートに苦労します。ミート率を上げるには、スイングをコンパクトにしたい。でも、コンパクトにするとヘッドスピードが落ちてしまう。そこで大事なのが下半身の使い方になります。

永井選手はヒザをうまく使って飛ばしています。❸のトップのヒザの位置と❺のインパクト前の写真を見てください。トップでは左ヒザが前に出て右ヒザが下がっていますが、インパクトでは右ヒザが前に出て、両ヒザの位置が入れ替わっているのがわかります。ヒザの位置を入れ替えると腰がしっかり回るので、ヘッドスピードを落とさずに打てます。

ヒザをうまく使うには、体重のかけ方がポイントになります。トップまでは左ツマ先と右カカト、切り返し以降は右ツマ先と左カカトに体重をかける。素振りでもいいので、体重がかかる位置を意識して、ヒザを入れ替えて腰を回すスイングをマスターしましょう。

永井選手のように小柄な人ほどオーバースイングで飛ばそうとしますが、彼女のスイングはじつにコンパクト。腕の動きが少なくトップの位置が浅い。上半身の動きを抑えているので、トップもコンパクトになっている（❸）。そのぶん下半身をしっかり使って、ミート率を上げて飛距離を伸ばしています。

いかがでしたか？ 上半身の動きは抑え、下半身をしっかりと使ってて飛距離を伸ばしましょう。



永井花奈

●ながい・かな／1997年生まれ、東京都出身。155cm。

解説＝平野 茂

●ひらの・しげる/1973年生まれ、東京都出身。早稲田大学野球部から社会人野球へと進み、プロ野球を目指したがゴルフの道に転向。2013年「フラットフィールドゴルフ」の代表として独立。師匠は叔父の中山徹プロ。

写真＝中野義昌、相田克巳、高橋淳司