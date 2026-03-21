「オープン戦、ソフトバンク４−３広島」（２０日、みずほペイペイドーム）

広島・菊池涼介内野手（３６）が２０日、今年自身初本塁打となる一時勝ち越しのソロを放った。開幕まで１週間を切った中、ここまで「いい感じにきているんじゃないかな」と充実感を漂わせる。実績を度外視した横一線の競争でもしっかりと結果を残し続け、プロ２年目の２０１３年から続く開幕スタメンへ突き進む。

２０代の若手がズラリと並ぶスタメン表で、３６歳を迎えた菊池は異色に映る。ただ、ひとたびグラウンドに立てば他の追随を許さない守備と、好調な打撃で存在感は際立つばかりだ。開幕が近づくにつれて横一線の競争にも優劣がつき始めた。白紙の状態から始まった二塁の定位置争いで、ベテランが頭一つ抜けだそうとしている。

「『横一線』と言われて気持ちもみんな入っている。そういうところで僕らもベテランと言われているけど『よし、やってやるぞ』と。その中で、うまくいっていることと、いっていないことがあるけど、いい感じにきているんじゃないかなと思う」

チームを俯瞰（ふかん）した上で菊池は自らの心境を明かした。表情は表に出さず、淡々とプレーしながらも熱き思いを胸に秘める。競争心を強く持ちながら、この日も好結果を生み出した。

四回先頭での第２打席だ。初見の投手相手に２球目の変化球を強振し、左越えのソロとした。「たまたまです」と喜びは少なかったが、持ち味のパンチ力を発揮。二回の１打席目では、上沢から左前打を放って先制機も演出した。

これでオープン戦は出場５試合連続安打で打率も・３２３まで上昇。新井監督も「体がキレているよね」と評価する。菊池自身も現状を「良いか悪いかで言ったら、良いという感じでも悪いという感じでもないけど、ボールは徐々に見えてきている。対応はできているのではないかなと思う」と語り、一定の手応えをにじませた。

今年は「横一線の競争」の大号令のもと、初実戦となった２月１０日の紅白戦から出場。調整が一任されていた前年の対外試合初出場は３月１日だったが、今年はチームの対外試合初戦となった２月１５日の練習試合・巨人戦からスタメンで出場し、打席を重ねてきた。

近年のオープン戦打率は２割前後で、仮に３割以上で終えると２１年以来となる。その年は開幕から１６戦連続安打をマーク。スタートダッシュにも期待が膨らんでくる。

二塁のレギュラー争いは事実上、ドラフト３位・勝田（近大）との一騎打ちの構図だ。菊池は「やるだけなので。もう（残りのオープン戦も）２試合しかないしね」と先を見据えた。最後までアピールを継続しつつ、開幕に向けて仕上げていく。