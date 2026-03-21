草原の山林化を防ぎ、草木の芽吹きを促す春の風物詩「野焼き」が、大分県九重町の飯田高原一帯で実施されている。8日には、国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されたタデ原湿原などに火が入った。

飯田高原では、牛馬の採草放牧地として草原を維持するため、野焼きをしていたが、昭和40年代には衰退した。景観を取り戻そうと約30年前、野焼き実行委員会が発足した。

準備は前年の夏に始まる。火が燃え移らないように防火帯をつくるため、8月から草を刈り、乾かした後に焼いて土を表に出す。山あり谷あり、根気のいる作業だという。こうして幅5〜10メートル、総延長17キロの防火帯ができる。

火を付ける際「これよりこの野に火を入れ申す。へべ（ヘビ）もわくど（カエル）もしばしの間、立ち退きなされよ」と、山の神にことわりを入れる風習がある。自然と共存する伝統が息づいている。

野焼きに参加し、この様子をSNSで発信した「ここのえ町づくり公社」の種村英大さんは「野焼きは風景を残すだけでなく、文化も継承している」と話す。

「春は野焼きの黒、夏は新緑の青、秋は紅葉の赤、冬は雪の白」と評されるくじゅうの四季。焦げた草原は、やがて新緑に生まれ変わる。

（菊地俊哉）