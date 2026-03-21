第98回選抜高校野球大会の第2日の20日、21世紀枠で出場した長崎西（長崎市）は初戦で、滋賀学園（滋賀）に4−5で惜敗した。75年ぶりセンバツ出場の勇姿を見せたナインに、生徒や保護者、卒業生が埋めた満席のスタンドが惜しみなく拍手を送った。

アルプススタンドのチケットは2500枚が完売。同校野球部OBの松尾武明さん（90）は、同じく同校野球部OBで45年前に夏の甲子園に出た息子の悟（さとる）さん（62）と、長崎から足を運んだ。「（観戦は）これが最後だと思い、連れてきてもらった。やっぱり生で見ると雰囲気が違う」と感慨深そうに球児を見つめた。

一回、芦塚陽士選手（3年）が外野に安打を放った。センバツでは75年ぶりの安打に、湧き上がるスタンド。芦塚選手の父信吉さん（48）は「みんなの思いが打たせてくれた」と喜んだ。

迎えた好機を盛り上げるのは、松尾ねねマネジャー（3年）が作曲した「西高さんば」。明るい曲調に会わせ、ローマ字の「NISHI」を振り付けするなど長崎西らしさを織り交ぜた。ノリの良い曲が後押ししたのか。岡崎憲信選手（2年）の選球眼が光り、押し出しの四球で先制した。松尾さんは「迫力がある曲。この調子で、選手の力になって」と声を弾ませた。

中盤まで両チームが点を取り合う展開に。先発の坂田啓太郎投手（3年）を、祈るように見つめた同級生の宮崎絢さん（3年）は「普段の冷静さを甲子園でも発揮していて安心した。頑張って」と応援した。

一進一退の攻防の均衡が崩れたのが五回。滋賀学園が無死二塁から適時打を放って勝ち越した。1点を追う七回、一打同点の好機に楊井慎吾選手（3年）が代打に立つと、突然、バースデーソングが流れた。楊井選手の誕生日を祝おうと、吹奏楽部がサプライズ演奏し、スタンドのあちこちが温かい拍手に包まれた。

そのまま「あと一打」を出せず、1点差で敗れた。試合後、整列してあいさつした選手たちに、スタンドから「お疲れさま」「ありがとう」の声が飛んだ。

（鈴鹿希英、内藤梨花）