日米同盟は重要だが「法の支配」の原則をゆるがせにしてはならない。日本は今後もこの姿勢を貫くべきだ。

高市早苗首相が訪米し、トランプ米大統領と会談した。最大の焦点は、イスラエルと共にイランを攻撃している米国への支援だった。

トランプ氏はイランが事実上封鎖しているホルムズ海峡の安全確保を目的に、北大西洋条約機構（NATO）の加盟国や日本、韓国などに艦船の派遣を求めた。思うような賛同が得られずに取り下げ、不満をあらわにしていた。

会談では、日本が多くの原油をホルムズ海峡経由で輸入していることを指摘し、安全航行への貢献を求めた。

高市氏は会談後の取材に、艦船派遣について「日本の法律の範囲内で、できることとできないことがあると詳細に説明した」と述べた。

トランプ氏の具体的な要求は明らかになっていないが、妥当な対応である。

そもそもイランへの攻撃は国際法違反が疑われる。攻撃の根拠と主張する「差し迫った脅威」は今もはっきりしない。米国が想定外のホルムズ海峡封鎖に慌て、戦闘と直接関係のない国々に協力を強要するのは身勝手だ。

日本が海外の戦闘状態にある地域に艦船を派遣することは、憲法などの規定から難しい。米国の圧力に押されて派遣すれば、国内の反発にとどまらず、法の支配を尊重してきた日本の国際的信用を損ないかねない。

一方で米国との関係には配慮が必要だ。一切の協力を拒んでトランプ氏の怒りに油を注ぎ、唯一の同盟が揺らぐ事態は避けたい。日本にとっては非常に神経を使う首脳会談だったはずだ。

会談を無難に切り抜けたかに見える高市政権だが、イラン情勢は予断を許さない。

最近のトランプ氏は発言のぶれが大きい。戦闘が長期化し、原油高騰が米国経済に悪影響を及ぼせば、艦船派遣を蒸し返す恐れもある。

そのような状況になったとしても、法の支配に従う原則を踏み外してはならない。

高市氏はトランプ氏に、戦闘を早期に沈静化する重要性を伝えた。原油高騰を含め、全ての問題を解決するには戦闘を終わらせなくてはならない。引き続き、トランプ氏に停戦を働きかけるべきだ。

日本は軍事的協力でなくとも、貢献できることがある。イランとの関係は比較的良好だ。イランに対して停戦の仲介役を果たせれば、大きな国際貢献となろう。核開発にくぎを刺すことは不可欠だ。

戦闘終結後には、海峡に敷設された可能性がある機雷の除去をはじめ、日本が得意とする協力の対象が広がる。

米国の出口戦略は見通せない。日本はトランプ氏の唐突な要求にも冷静に対処できるよう、選択肢を用意しておきたい。米国への協力一辺倒とならないようにバランスにも留意すべきだ。