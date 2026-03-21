佐賀県嬉野市内の事業者や住民が観光などの地域資源を生かしたまちづくりについて考える「うれしの未来づくり塾」が9日、同市嬉野町の老舗旅館「大村屋」で開かれた。参加した約20人がまちの現状や課題を共有した上で、具体的な活性化策について意見を交わした。

西九州新幹線の開業をきっかけに新しい観光の可能性を探り、その後の持続的な発展を担える人材を育てようと、嬉野市が2021年度から続けている。

本年度は事業者向けと市民向けに分けて企画し、2月20日には市内の飲食店など34事業者が参加。観光客だけでなく地元住民にも情報発信し、観光のまちとしての意識を醸成する大切さなどを確認した。

この日は冒頭、大村屋15代目社長で嬉野温泉観光協会会長を務める北川健太さん（41）が、嬉野温泉街の現状について「かつては団体客でにぎわっていたが今は個人客が中心。人々の暮らしや地域の営みに焦点を当てる『暮らし観光』に力を入れたところ、町の幅広い魅力が伝わり、移住だけでなく旅館など、この町で働きたいと思う人も増えた」と紹介した。

参加者にはまちおこしに関心を持つ移住者が多く、車社会と言われる地方でも車を持たない「スローな生活」の実践方法が報告されたほか、「一住民」として参加したという市職員は「一見客だと入りにくいスナックなどの魅力を伝えるため、スマートフォンの地図アプリに口コミや写真を積極的に投稿している」と話し、関心を集めていた。

（糸山信）