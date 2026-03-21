赤く染まった三塁側アルプスの声援を受けた長崎西は1点差で惜敗した。「あと一歩だった」。宗田監督は1951年春以来75年ぶりの勝利に届かず悔しさを見せた。

今大会出場校で初めて指名打者を使わずに臨んだ。前回の甲子園出場だった81年夏は愛知・名古屋電気（現愛工大名電）の工藤公康（ソフトバンク元監督）にノーヒットノーランを喫して初戦敗退。51年夏以来の安打はいきなり出た。初回1死一塁で3番芦塚が中前へ。「結果は考えずバットを前に出すことだけ意識した」。続く細波が「芦塚の安打で呪縛が解けたので楽に打てた」と左前打で好機を広げ、押し出し四球で先制した。

大きな武器の走塁も見せた。三回には2死から安打で出塁した桑原が二盗と三盗を次々と決めて再度の勝ち越しにつなげた。「三盗は自信がある。走塁は強豪校相手でも通用すると分かった」。四回までは1点ずつ積み重ねて近畿4強の相手と互角に戦ったが、五回以降は好機をつくりながらも適時打が出なかった。

県内屈指の進学校。少ない練習時間の中で工夫しマネジャーがデータ分析するなど全員の力で出場を決めた。だが75年前はまだ完成していなかった校歌は歌えなかった。「1本が出なかった。校歌は夏への宿題ですね」と宗田監督。甲子園にもらった宿題を夏こそ全員でクリアする。 （前田泰子）