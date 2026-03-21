抜群の制球力で抑えてきたが、最後に大ピンチを迎えた。2点リードの九回2死満塁。神村学園の右腕龍頭は追い込んでから外角スライダーでバットに空を切らせた。今大会初の完封で前回王者横浜を破った瞬間、170センチの体で力強くガッツポーズを繰り出した。

龍頭は130キロ台の直球とフォークを駆使したが、最後の場面について捕手の川本は「打者の表情を見て少し舞い上がっていたようなので、外に逃げる系の球に手を出してくれると思った」と狙い通りの三振を強調。龍頭は「負けたくないという気持ちで全力で最後まで投げきる。チームの勝利のためにマウンドに上がって投げたので、うれしい」と少しはにかんだ。昨秋の九州大会では昨夏の覇者沖縄尚学を1点に抑え、昨春王者には6安打無失点。プロ注目の織田に投げ勝った。

冬から春の体づくり。食事を3度から7度に増やした。体重は約8キロ増の67キロ。下半身の強さを備えた。だが「上半身がついてこなくて、制球力がなくなった」と今大会前の練習試合では好結果が出せなかった。

それでも小田監督は「勝負根性、勝負勘が素晴らしい」と評する龍頭に懸けた。当人は「自分の結果を出そうとしていたので、そうではなくチームのためにという思いをしっかり持って制球力が良くなった」。取材を終えると、小田監督から丸刈りの頭をごしごしとなでられた。 （吉川学）