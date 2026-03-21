＜速報＞渋野日向子は「73」でホールアウト 岩井明愛は「66」の猛チャージ 原英莉花は「+3」の厳しいスタート
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞15人の日本勢が出場している米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。日本勢の先陣を切ってスタートした渋野日向子は前半1バーディで折り返したが、後半のアウトで2ボギーと落として「73」。トータル2オーバー・暫定88位タイと予選通過は厳しい位置でホールアウトした。
【写真】渋野投入の最新1W『ZXi LSプロトタイプ』
渋野と同じ午前スタート組では、4オーバー・121位タイと出遅れた岩井明愛が「66」をマークしてトータル2アンダー・暫定30位タイに浮上した。竹田麗央と古江彩佳もトータル2アンダー・暫定30位タイ、岩井千怜はトータルイーブンパー・暫定61位タイ、勝みなみはトータル2オーバー・暫定88位タイでホールアウト。西村優菜と山下美夢有はトータル3アンダー、馬場咲希はトータル・イーブンパー、吉田優利はトータル3オーバー、櫻井心那はトータル6オーバープレー中。午後組では初日「69」をマークして12位タイ発進の原英莉花は、日本時間午前4時36分にスタート。出だし10番（パー5）でティショットのトラブルなどトリプルボギー。トータルイーブンパーに落としている。初日を日本勢最上位の4アンダー・7位タイで終えた西郷真央は、スタートの1番（パー4）をパーで終えている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子ツアー 第2ラウンドのリーダーボード
チャンスは多かったものの…『73』 渋野日向子は“もったいないパット”の一日
3週ぶり出場の西郷真央が上位発進 “とにかく心がけた”フェアウェイキープ
渋野日向子の超最新スイングを解説 浅い前傾でミス減少
国内女子ツアー 初日の結果
渋野と同じ午前スタート組では、4オーバー・121位タイと出遅れた岩井明愛が「66」をマークしてトータル2アンダー・暫定30位タイに浮上した。竹田麗央と古江彩佳もトータル2アンダー・暫定30位タイ、岩井千怜はトータルイーブンパー・暫定61位タイ、勝みなみはトータル2オーバー・暫定88位タイでホールアウト。西村優菜と山下美夢有はトータル3アンダー、馬場咲希はトータル・イーブンパー、吉田優利はトータル3オーバー、櫻井心那はトータル6オーバープレー中。午後組では初日「69」をマークして12位タイ発進の原英莉花は、日本時間午前4時36分にスタート。出だし10番（パー5）でティショットのトラブルなどトリプルボギー。トータルイーブンパーに落としている。初日を日本勢最上位の4アンダー・7位タイで終えた西郷真央は、スタートの1番（パー4）をパーで終えている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子ツアー 第2ラウンドのリーダーボード
チャンスは多かったものの…『73』 渋野日向子は“もったいないパット”の一日
3週ぶり出場の西郷真央が上位発進 “とにかく心がけた”フェアウェイキープ
渋野日向子の超最新スイングを解説 浅い前傾でミス減少
国内女子ツアー 初日の結果