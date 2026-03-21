ラグビーリーグワン１部で現在８位の静岡ブルーレヴズは、２２日にアウェーの名古屋で７位・トヨタと対戦する。

２０日は静岡・磐田市で公開練習。メンバーも発表され、日本代表にも選ばれたＳＯサム・グリーン（３１）が１月の埼玉戦以来、８試合ぶりにメンバー入り。南アフリカ代表のフランカー、クワッガ・スミス（３２）も２試合ぶりにスタメンに入った。

現在チームは５連敗中と苦しんでいるが、練習のムードは明るい。ウォーミングアップでは主力やサブの壁をなくした４チームに分かれてパスゲームを実施。全員が笑顔で走って体を温め、３試合ぶりに先発するＦＢ山口楓斗（２６）は「いい気分転換になりました」と目を細めた。

負傷から復帰するグリーンも「いい雰囲気で練習できている」と手応え。中東情勢の影響で日本行きの飛行機のチケットが取れず、南アフリカから戻るのが遅れて、前節・ＢＲ東京戦に出場できなかったスミスも「勝利にこだわる」と連敗脱出を誓った。

藤井雄一郎監督（５６）も「いい形で攻撃できている。（ロックの）マリー・ダグラスも戻り、セットプレーも安定する」と自信をのぞかせた。リーグは残り７試合。プレーオフ圏内（６位内）へ近づくためにも、上位のトヨタを打ち破る。