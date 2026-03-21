◆米大リーグオープン戦 ドジャース―パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・パドレス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。準々決勝敗退となった１４日（同１５日）の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）ベネズエラ戦以来、初めて打者として打席に立つ。先発のマウンドには、２６日（同２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務める山本由伸投手（２７）が上がる。

大谷は今春、オープン戦に打者で出場したのは、２月２１日（同２２日）の敵地・エンゼルス戦だけ。同試合では１打席目に三塁へボテボテの当たりながら内野安打を放って３打数１安打だった。日本に帰国後の強化試合２試合では５打数無安打と快音は響かなかったが、ＷＢＣでは４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された。

ＷＢＣでは打者に専念していたが投手調整も続け、１８日（同１９日）には本拠地・ジャイアンツ戦でオープン戦に登板。今季初の対外試合登板でオープン戦登板は３年ぶりだったが、５回途中１安打無失点の快投を見せた。この試合では指名打者として打線に入ることはなく、投球に専念する“一刀流”だった。

この日のパドレスの先発は、左腕のマルコ・ゴンザレス投手（３４）。１７年途中から２３年まではマリナーズに所属し、大谷もエンゼルス時代に３１打席で対戦した経験を持つ。初対戦から１２打席連続で安打が出なかったなど、かつては苦しめられた左腕だ。通算成績は２５打数５安打、１本塁打の打率２割で、５四球、７三振。１９年に１６勝を挙げるなど、通算６６勝を挙げた実績を持っている。

ドジャースの先発は、２年連続での開幕投手が内定している山本。１４日（同１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦で先発してから中５日でのマウンドになる。大会後にドジャースに合流した際には「ぼくのコンディションでいうとすごく順調に来ていると思いますし、本当に順調に進んでいるので、オープン戦もう１試合投げて、その次開幕になるのでもっともっと調子を上げていければと思います」と口にしていた。この日が開幕前は最後の登板となる。

ドジャースはあす２１日（同２２日）のオープン戦の本拠地・アスレチックス戦を終えると、ロサンゼルスに戻る。２２日（同２３日）は敵地、２３、２４日（同２４、２５日）は本拠地でエンゼルスとのオープン戦が組まれており、２６日（同２７日）に本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕を迎える。