「ひなあられ食べた？」＜回答数37,340票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第475回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ひなあられ食べた？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ひなあられ食べた？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ひなあられ
【材料】（作りやすい量）
切り餅 100g
<衣・白>
粉糖 5g
<衣・ピンク>
粉糖 5g
ストロベリーフリーズドライパウダー 少々
<衣・緑>
粉糖 5g
抹茶 少々
【下準備】
1、オーブンは150℃に予熱しておく。
2、＜衣＞の材料はそれぞれビニール袋に入れて軽く混ぜ合わせておく。
【作り方】
1、切り餅を5mm角に切り、クッキングペーパーを敷いた天板に間隔をあけて並べ、オーブンで約20〜30分焼く。
2、(1)を3等分にして＜衣・白＞、＜衣・ピンク＞、＜衣・緑＞のビニール袋に入れてまんべんなく全体にまぶすように振り、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ひなあられ食べた？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ひなあられ食べた？」
・「ひなあられ食べた？」の結果は…
・1位 …食べていない 77%
・2位 食べた 11%
・3位 ひなあられ苦手 3%
※小数点以下四捨五入
37,340票
・2位 食べた 11%
・3位 ひなあられ苦手 3%
※小数点以下四捨五入
37,340票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ひなあられ
【材料】（作りやすい量）
切り餅 100g
<衣・白>
粉糖 5g
<衣・ピンク>
粉糖 5g
ストロベリーフリーズドライパウダー 少々
<衣・緑>
粉糖 5g
抹茶 少々
【下準備】
1、オーブンは150℃に予熱しておく。
2、＜衣＞の材料はそれぞれビニール袋に入れて軽く混ぜ合わせておく。
【作り方】
1、切り餅を5mm角に切り、クッキングペーパーを敷いた天板に間隔をあけて並べ、オーブンで約20〜30分焼く。
2、(1)を3等分にして＜衣・白＞、＜衣・ピンク＞、＜衣・緑＞のビニール袋に入れてまんべんなく全体にまぶすように振り、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)