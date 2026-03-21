・「ひなあられ食べた？」の結果は…

・1位 …食べていない 77%

・2位 食べた 11%

・3位 ひなあられ苦手 3%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ひなあられ食べた？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ひなあられ食べた？」