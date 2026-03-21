◇プロ野球オープン戦 西武 4-1 DeNA(20日、ベルーナドーム)

西武がオープン戦最後の3連戦となるDeNA戦の初戦に勝利し西口文也監督が試合を振り返りました。

西武は武内夏暉投手が先発のマウンドへ。初回にランナー1塁から佐野恵太選手にツーベースを浴びると、宮粼敏郎選手のタイムリーで1点を失います。

それでもその後の1、3塁のピンチは三振とダブルプレーで切り抜けると、2回から3回にかけて4者連続三振。4回以降はヒットを許さず、6回99球、被安打4、9奪三振、与四球2、1失点という内容で降板しました。

攻撃陣は1点ビハインドの7回裏、エラーと四球などで1アウト満塁のチャンスをつくると、外崎修汰選手のライトへのツーベースで逆転。さらに山村崇嘉選手の当たりがセカンドへの内野安打となり、2点を追加して勝利しました。

外崎選手の逆転打について、西口監督は「調子がいいので信頼していました」とコメント。ここまで13試合の出場で打率は.433と好調で「いい調子をキープしているので楽しみ」と話しました。

先発の武内投手については「オープン戦の中では今日が一番良くないように見えたが、しっかりとゲームはつくってくれたので良かった」とコメント。開幕投手へのアピールになったかという質問には「アピールにはなってこないと思いますけどね」と話しましたが、開幕に向けて「今年はいい感じで投げられているので、その状態をキープしてくれれば」と期待を寄せました。

今季西武は開幕スタメンを白紙でスタート。開幕投手についても質問されると「まだ全然決まっていないです。はい」と話した西口監督。逆転勝ちにも表情を引き締めました。