関西ローカル深夜ドラマで「なんと…」サプライズ出演判明 「似てる気がする」→「私でした！」畑芽育が声だけ
俳優・伊藤健太郎が主演を務めたABCテレビスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』が20日深夜に放送され、サプライズ出演が明らかになった。
【動画】関西ローカル深夜ドラマ、畑芽育がサプライズ出演していた
同作は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会を舞台に、 性格診断による就職活動を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描いた診断系SFコメディードラマ。就活中の大学4年生・結城翔（伊藤）が、面接試験で、AIがTYPE診断をもとに生成した4タイプ（協調タイプ、堅実タイプ、カリスマタイプ、研究タイプ）の未来の自分と出会う…というストーリーだった。
『R-1グランプリ』ファイナリストのどくさいスイッチ企画が手がけた独創的な脚本を、真っ白な世界で映像化。伊藤が1人5役を演じ分け、さらに感情のないクールな面接官の声が印象的。しかし、エンドロールでも面接官役は「？？？」となっていた。
そして本編終了後にさらに映像が流れ、畑が「面接官の声を担当していたのは、私、畑芽育でした！」と明かすサプライズ。ドラマの公式SNSでも「#TYPEなに 面接官の声を担当していたのは、なんと…#畑芽育さんでした!!」と発表された。
放送中には「畑芽育ちゃんの声かな??」「めいちゃん??似てる気がする」「めっちゃ畑芽育ちゃんにきこえる」などと話題になっていた。
畑は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）にゲスト声優として出演。さらに、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：15）では、志田未来とW主演を務める。
『エラー』は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と、生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描く。畑は、地上波ゴールデン・プライム帯初の主演となる。
【動画】関西ローカル深夜ドラマ、畑芽育がサプライズ出演していた
同作は、人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会を舞台に、 性格診断による就職活動を、共感とユーモアたっぷりにワンシチュエーションで描いた診断系SFコメディードラマ。就活中の大学4年生・結城翔（伊藤）が、面接試験で、AIがTYPE診断をもとに生成した4タイプ（協調タイプ、堅実タイプ、カリスマタイプ、研究タイプ）の未来の自分と出会う…というストーリーだった。
そして本編終了後にさらに映像が流れ、畑が「面接官の声を担当していたのは、私、畑芽育でした！」と明かすサプライズ。ドラマの公式SNSでも「#TYPEなに 面接官の声を担当していたのは、なんと…#畑芽育さんでした!!」と発表された。
放送中には「畑芽育ちゃんの声かな??」「めいちゃん??似てる気がする」「めっちゃ畑芽育ちゃんにきこえる」などと話題になっていた。
畑は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）にゲスト声優として出演。さらに、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：15）では、志田未来とW主演を務める。
『エラー』は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と、生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描く。畑は、地上波ゴールデン・プライム帯初の主演となる。