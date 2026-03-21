「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」――タスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

出世しない人の“浅い”思考

みなさんの職場には出世しそうな人、しなさそうな人はいるでしょうか。出世する人は職場での立ち回りがうまく、上司や会社からの評価をうまく受けている印象、逆に出世しない人はどれだけ頑張っても評価されていないイメージがあると思います。

では、その違いを分けるのは何でしょうか。それは、「見積もりの“浅さ”」にあります。出世しない人はたいてい、仕事の見積もりが「浅い」のです。

今回は出世を分ける「仕事の見積もり」＝「終わる計画・終わらない計画」の差について、紹介していきましょう。

“浅い”見積もりのダメな特徴

では、「終わる計画」とは何でしょうか。

それを考えるためには、まず「終わらない計画」とは何かを考えてみるとよいでしょう。「そのまま計画の通りに進めても、仕事が完遂しない計画」のことです。大抵のひとは、せっかくを計画を立てたつもりでも「終わらない計画」になってしまっています。だから、計画通りに進めても、仕事が終わらないのです。

正確に見積もるための2つのコツ

「終わる計画」に必要な要素は何か、改めて考えてみましょう。これは簡単で、次の2つを明らかにすればよいのです。

［1］ゴールの場所

［2］ゴールまでの道筋

この2つが明確になった状態を私は「あとはやるだけ状態」と呼んでいます。

実際の仕事の多くは、［1］ゴールの場所もハッキリとしていませんし、［2］ゴールまでの道筋も用意されていません。要は、すぐに取りかかれるような状態ではないのです。これはつまり、仕事をザックリとしか把握できていないということにほかなりません。

作業に取り掛かる前に、まずは仕事の詳細を明らかにする必要があります。

ここで使うのが、終わる計画を作る「計画モード」です。この2つを確認せずにスタートして途中で止まってしまったり、戻ってしまったりしたとしたら、ムダな動きをしていることになります。これは防げたはずの“隠れたムダ”＝手戻りなのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）