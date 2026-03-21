月曜の朝、仕事が手につかない、頭の中にインプットした資料が整理できない！それは「能力不足」ではなく、脳内物質のバランスが乱れているサインかもしれない。脳神経外科医の奥村歩氏は、脳を一度休めて整えることの重要性を説き、今日からできる4つの習慣を紹介する。※本稿は、医学博士の奥村 歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。

今日からはじめる！

脳を休めて整える習慣

本稿では、難しい理屈よりも先に、今日からすぐに試せる「脳内物質のバランスを整えるための習慣」を紹介します。

ここで提案するアクションプランは、すでに脳疲労を感じている人でも、無理なく実践できるものばかりです。

「すぐできること」が「大きな変化」を生みます。

まずは1つ、気になったものから試してみてください。

あるある1：通勤電車で、些細なことでイライラしてしまう



＜アクションプラン＞

空を見上げて、今日の雲を探す

お疲れの通勤電車の中、せわしない日々を送っていると、目の前の些細な出来事が気になってしまうものですよね。

マナーを守らない（知らない）外国人。

横柄な態度の年配者。

イヤホンから音が漏れている若者……。

私も忙しさで余裕がないときには、どうでもいいことがいちいち気になり、脳ではノルアドレナリンが暴走してイライラしてしまいます。

そんなときは、試しに目線を上げて、電車の窓から空をのぞいてみてください。

青空を眺めるのはそれだけで気持ちのいいものですが、さらに私がおすすめするのは「今日の雲を探すこと」です。

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