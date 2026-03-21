エールディヴィジ 25/26の第28節 ヘラクレス・アルメロとエクセルシオールの試合が、3月21日04:00にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、アルディン・フルスティッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、ギャン・デレフト（FW）、イラクリ・ヨーゴリアン（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。ヘラクレス・アルメロのセム・スヘップエルマン（MF）がゴールを決めてヘラクレス・アルメロが先制。

38分、エクセルシオールが選手交代を行う。ルイス・スハウテン（MF）に代わりリック・マイセン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とヘラクレス・アルメロがリードしてハーフタイムを迎えた。

ヘラクレス・アルメロは後半の頭から選手交代。ヤネス・ビックホフ（DF）からミメイルヘル・ベニタ（DF）に交代した。

57分エクセルシオールが同点に追いつく。ノア・ナウヨクス（MF）のアシストからデレンシリ・サンチェス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ヘラクレス・アルメロは15分にヤネス・ビックホフ（DF）、88分にマリオ・エンゲルス（FW）に、またエクセルシオールは80分にシモン・ボダルチク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-21 06:00:28 更新