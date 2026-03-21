【日本代表の最新布陣】“非常事態”のなか英国勢２連戦へ！久保と南野が不在の２シャドー＆冨安復帰の最終ラインはどうなる？ 20歳FWがサプライズ招集された前線の序列は…
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。
その英国遠征のメンバーが19日に発表された。
依然として故障者が続出しており、DF長友佑都（FC東京）、DF板倉滉（アヤックス）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF高井幸大（ボルシアMG）、MF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）らが選外となった。
一方で、怪我に苦しんでいた冨安健洋（アヤックス）が１年９か月ぶりの復帰したのは小さくない朗報と言えるだろう。サプライズで唯一の初選出となった塩貝健人（ヴォルフスブルク）も楽しみな存在だ。
その28人のメンバーについて、現状の布陣と序列を考えてみたい。
まずGKは、昨年11月に負った左手の骨折が完治した鈴木彩艶（パルマ）が正守護神なのは変わらない。常連の大迫敬介（サンフレッチェ広島）と、11月シリーズでは２戦連続でゴールマウスを守った早川友基（鹿島アントラーズ）による２番手争いは熾烈だ。
前述した通り、怪我人が多発する非常事態となっている最終ラインは、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）が軸となるだろう。故障明けの伊藤洋輝のコンディションが万全ではないようなら、左CBは鈴木淳之介（コペンハーゲン）がスタメン候補となる。ともにクラブでハイパフォーマンスを維持している瀬古歩夢（ル・アーブル）と安藤智哉（ザンクトパウリ）にも、先発のチャンスはある。
注目の冨安はまだフルコンディションではなく、時間を限定した起用法になると予測されるため、序列は下位だが、100パーセントの状態になれば、もちろんレギュラー候補だ。
キャプテンの遠藤を欠き、復帰が濃厚視されていた守田英正（スポルティング）も選外となったボランチは、鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）のコンビが最上位。クラブで存在感を高めている藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と、対照的に出番が激減している田中碧（リーズ）が後を追う。
右ウイングバックは、本来であれば堂安律（フランクフルト）が最上位ながら、久保と南野の不在で手薄なシャドーでの起用が考えられるため、先発でも遜色ない伊東純也（ゲンク）を１番手に。当落線上と言える菅原由勢（ブレーメン）も存在をアピールしたいところだ。フィールドプレーヤーでは唯一の国内組である佐藤龍之介（FC東京）もこのポジションで起用される可能性がある。
左ウイングバックは、10、11月は故障で選外となった三笘薫（ブライトン）が復帰し、スターターを担うだろう。このポジションが主戦場だった中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）は、堂安と同様に今回は２列目での起用が増えると見る。バックアッパーとして控えるのは、前田大然（セルティック）だ。
先に触れた通り、南野と久保が故障離脱中の２シャドーは注目だ。これまではウイングバックでの起用が多かった堂安と中村が先発候補か。伊東や鎌田もこのポジションで起用する可能性がある。
その常連組に加え、ともにクラブで好調の鈴木唯人（フライブルク）と佐野航大（NEC）、19歳の佐藤らフレッシュな選手にも期待したい。
最後にFW陣は、再びゴールを量産し始めた上田綺世（フェイエノールト）がエース格で、クラブではコンスタントな出場機会を得ていない小川航基（NEC）、町野修斗（ボルシアMG）を、ベルギーで10発の後藤啓介（シント＝トロイデン）が猛追している構図だ。
さらにその後藤と同じ20歳の塩貝が初招集。迫力のあるドリブルで仕掛けていく他の４人にはない特長を持っており、限られたチャンスで結果を残せば、序列を覆してワールドカップ行きの切符を掴む可能性は十分にある。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
その英国遠征のメンバーが19日に発表された。
依然として故障者が続出しており、DF長友佑都（FC東京）、DF板倉滉（アヤックス）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF高井幸大（ボルシアMG）、MF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）らが選外となった。
その28人のメンバーについて、現状の布陣と序列を考えてみたい。
まずGKは、昨年11月に負った左手の骨折が完治した鈴木彩艶（パルマ）が正守護神なのは変わらない。常連の大迫敬介（サンフレッチェ広島）と、11月シリーズでは２戦連続でゴールマウスを守った早川友基（鹿島アントラーズ）による２番手争いは熾烈だ。
前述した通り、怪我人が多発する非常事態となっている最終ラインは、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）が軸となるだろう。故障明けの伊藤洋輝のコンディションが万全ではないようなら、左CBは鈴木淳之介（コペンハーゲン）がスタメン候補となる。ともにクラブでハイパフォーマンスを維持している瀬古歩夢（ル・アーブル）と安藤智哉（ザンクトパウリ）にも、先発のチャンスはある。
注目の冨安はまだフルコンディションではなく、時間を限定した起用法になると予測されるため、序列は下位だが、100パーセントの状態になれば、もちろんレギュラー候補だ。
キャプテンの遠藤を欠き、復帰が濃厚視されていた守田英正（スポルティング）も選外となったボランチは、鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）のコンビが最上位。クラブで存在感を高めている藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）と、対照的に出番が激減している田中碧（リーズ）が後を追う。
右ウイングバックは、本来であれば堂安律（フランクフルト）が最上位ながら、久保と南野の不在で手薄なシャドーでの起用が考えられるため、先発でも遜色ない伊東純也（ゲンク）を１番手に。当落線上と言える菅原由勢（ブレーメン）も存在をアピールしたいところだ。フィールドプレーヤーでは唯一の国内組である佐藤龍之介（FC東京）もこのポジションで起用される可能性がある。
左ウイングバックは、10、11月は故障で選外となった三笘薫（ブライトン）が復帰し、スターターを担うだろう。このポジションが主戦場だった中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）は、堂安と同様に今回は２列目での起用が増えると見る。バックアッパーとして控えるのは、前田大然（セルティック）だ。
先に触れた通り、南野と久保が故障離脱中の２シャドーは注目だ。これまではウイングバックでの起用が多かった堂安と中村が先発候補か。伊東や鎌田もこのポジションで起用する可能性がある。
その常連組に加え、ともにクラブで好調の鈴木唯人（フライブルク）と佐野航大（NEC）、19歳の佐藤らフレッシュな選手にも期待したい。
最後にFW陣は、再びゴールを量産し始めた上田綺世（フェイエノールト）がエース格で、クラブではコンスタントな出場機会を得ていない小川航基（NEC）、町野修斗（ボルシアMG）を、ベルギーで10発の後藤啓介（シント＝トロイデン）が猛追している構図だ。
さらにその後藤と同じ20歳の塩貝が初招集。迫力のあるドリブルで仕掛けていく他の４人にはない特長を持っており、限られたチャンスで結果を残せば、序列を覆してワールドカップ行きの切符を掴む可能性は十分にある。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！