◇プロ野球 オープン戦 巨人 2-1 楽天(20日、東京ドーム)

巨人・阿部慎之助監督が、開幕スタメンの布陣について言及しました。

開幕前ラストとなる楽天との3連戦初戦を迎えた巨人。阿部監督は開幕戦を意識したオーダーで臨んだことを明かしました。

これまでクリーンアップでの起用が多かったキャベッジ選手。この日は「1番・レフト」でスタメン出場し、3打数1安打をマークしました。

起用の意図について、阿部監督は「自由に打たせたい。相手に多少のプレッシャーをかけていきたい」と説明。また欠場が続く、泉口友汰選手について、「3番・ショート」で出場した浦田俊輔選手の位置に入るかと問われ、「そうです」と明言する一幕もありました。

さらに、打撃好調の増田陸選手については、「(スタメンの可能性が)ないわけじゃないので起用しています」と期待。7回、8回に登板した中川皓太投手、田中瑛斗投手には開幕後の必勝リレーを想定。「できるのはいましかないんで、そういうときにやっておこうかなと思いました」と話し、この日好投したリリーフ陣への期待を語りました。