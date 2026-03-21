フワちゃん「私、落ち込まないんですよ」 復帰後初の生放送で謝罪→活動休止中の生活語る
プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。活動再開後、初の生放送番組への出演を果たし、騒動を謝罪した。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。番組では「ご迷惑をおかけしました」と騒動を謝罪した。
活動休止中の生活も告白。「ガッツリ自分の時間取れるのは久しぶり。ゆっくり考える機会になった。世界中に行って自分を見つめ直す機会になった」と振り返った。ロサンゼルスやロンドンのプロレス道場にも通って「覚悟を決めに行った」という。
落ち込んだのかと聞かれると「私、落ち込まないんですよ」と話した。その一方で「私の周りのスタッフ、マネジャーの生活に支障を与えてしまったのは反省。申し訳ないと思った」と語った。
フワちゃんをめぐっては、2024年8月にXでやす子に対して不適切な投稿を行い、謝罪。8月11日に芸能活動休止を発表していた。
【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る
約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。番組では「ご迷惑をおかけしました」と騒動を謝罪した。
活動休止中の生活も告白。「ガッツリ自分の時間取れるのは久しぶり。ゆっくり考える機会になった。世界中に行って自分を見つめ直す機会になった」と振り返った。ロサンゼルスやロンドンのプロレス道場にも通って「覚悟を決めに行った」という。
落ち込んだのかと聞かれると「私、落ち込まないんですよ」と話した。その一方で「私の周りのスタッフ、マネジャーの生活に支障を与えてしまったのは反省。申し訳ないと思った」と語った。
フワちゃんをめぐっては、2024年8月にXでやす子に対して不適切な投稿を行い、謝罪。8月11日に芸能活動休止を発表していた。