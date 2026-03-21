新生ゼロワンの狹狙發良垰狡鮫瓮魯筌屮気、新たな姿への狠θ薛瓩鯡郎している。

昨年４月２７日の「ルチャフェススペシャル」で衝撃デビュー。破竹の快進撃で、同７月のゼロワン伝統のリーグ戦「火祭り」を制した。ところが同１１月の後楽園大会でノアの清宮海斗に敗れると、大事な一戦を落とすようになる。新崎人生とのコンビで臨んだ暮れの「風林火山」タッグトーナメント決勝では、松永準也組に敗退。しかも松永から直接フォールを奪われ、今月６日の板橋大会では松永に一騎打ちで初黒星を喫し世界ヘビー級王座挑戦権を逃した。

２０日の東京・新木場１ｓｔリング大会では、フリーの中嶋勝彦に２０分を超える激闘の末にノーザンライトボムで沈められた。中嶋からは実力を認められたものの、不死鳥は一時の勢いを失っているのは間違いない。本人はこのスランプをどう捉えているのか。

試合後に取材に応じたハヤブサは、「昨年４月に爛魯筌屮吃活瓩箸靴謄妊咼紂爾気擦討發蕕辰董江崎さんのハヤブサの姿、形を映して戦ってきた。でもそれだけじゃ、プロレス界では及ばないのかなと。ハヤブサというレスラーはすごいレスラーだと思うので、自分はハヤブサの猯廊瓩望茲辰っているだけ」と冷静に分析する。

故江崎英治さんのハヤブサはＦＭＷのエースとして活躍。現在のハヤブサは江崎ハヤブサを爛灰圈辞瓩靴討たが、やはりそれだけでは通じなくなってきた。「何か変化をつけなきゃいけない。それは大きな変化じゃなく、ちょっとの変化で歯車はかみ合うと思う。ハヤブサの力に自分の力を相乗して、もっと上にいけるようにしたい。何が合うのか、いろんなことを試みないと」。現在は江崎ハヤブサから狠θ薛瓩靴董⊃靴燭淵魯筌屮義を追い求めている最中だという。

中嶋戦でも飛びつき腕ひしぎ逆十字固めなど、江崎ハヤブサにはない攻撃を披露した。「相手が中嶋勝彦だから出たというところ。全力の自分をぶつけないと試せないと思うので、これからも強い相手と削り合って、今のハヤブサを研ぎ澄ませていきたい。江崎さんのハヤブサの魂、技を引き継いだ上で、今のハヤブサをつくっていきます」

４月３日の新宿フェイス大会では、ＢＵＳＨＩ（ロス・トランキーロス・デ・ハポン）とのシングル戦が控える。不死鳥は今後も強敵と変化を追い求めていくつもりだ。