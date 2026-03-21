女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃんが、3月20日の『5時に夢中！』（TOKYO MX）で地上波生放送への復帰を果たした。

フワちゃんといえば、’24年8月にお笑い芸人・やす子（27）に対してXで行った“暴言”投稿をきっかけに表舞台から姿を消していたが、昨年11月にプロレスラーとして活動を再開。地上波の生放送に出演するのは約1年7カ月ぶりとなった。

番組冒頭、「YouTuber芸人」という肩書でMCの垣花正（54）から紹介されたフワちゃんは、「お久しぶりで〜す！プロレスラーになったフワちゃんです」と両手を振り、笑顔で挨拶。水色のリングコスチューム姿で登場し、パンチのポーズも披露した。

また、生放送出演の感想を問われると、「うれしすぎる。ずっと来てたスタジオだから。アンミカさんとかクリス松村に囲まれて。ここは知ってる匂い」とコメント。フワちゃんらしい軽快な“タメ口”も変わらず健在だった。

もっとも、今回の生放送では騒動前との違いも見られたという。

「番組出演にあたって、『調子に乗らない。今日も生放送だから、いらん爪痕を残そうとか考えない』と周囲から釘を刺されてきたことを明かすなと、これまでとは異なる慎重な姿勢をのぞかせていました。

また、ミッツ・マングローブさんから『やっぱり調子乗ってたんですか？』と水を向けられると、『当時はあからさまに調子に乗っていた』と苦笑いする場面も。番組では騒動についてもボードで紹介されたのですが、『1年半前ですね、ご迷惑をお掛けしました』と両手を合わせて頭を下げるなど、丁寧に謝意を示していました」（スポーツ紙記者）

さらに、言葉遣いにも変化が表れていた。

「基本はタメ口なのですが、ところどころで敬語が自然に出ていました。ミッツさんが、プロレスの試合中の“ヤジ”を引き合いに出し、『甘いドロップキックとかやったりしたら“誤爆〜！”って』と冗談交じりに騒動をなぞると、『勘弁してください、何も言えないです、私からは』と一瞬素の表情を見せ、完全に敬語で応じていました。

さらに、放送中にはペットボトルの水を頻繁に口にし、それを共演者から指摘される場面もあり、終始緊張した様子もうかがえました。発言にも細心の注意を払っていたのではないでしょうか」（前出・スポーツ紙記者）

こうした変化に気づいた視聴者からは、Xでこんな声があがっている。

《フワちゃん、雰囲気変わらずたまに敬語話してる。プロレスの世界って大変なんだろうなぁー。応援してるー！》

《フワちゃん 復帰後初めてメディア（TOKYO MX）に出てるけど前より敬語で喋るようになってるな》

《敬語で話すフワちゃん良い》

番組終盤、垣花から「生出演をきっかけにこれからいろんなメディアにも出ていこうと？」と問われると、「そうですね、オファーというかお声がかかれば、ぜひ。プロレスも頑張りつつ、メディアは自分の得意分野としてしっかり頑張っていきたい」と真剣な表情で回答しつつ、「プロレスみんな見てほしいなって思うので、告知とかいっぱいさせてください」と冗談めかして締めくくった。

騒動前と変わらぬ持ち味をのぞかせながらも、言動には明らかな変化がにじんだ今回の出演。その両立が今後の活動の鍵を握りそうだ。