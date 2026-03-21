上品すぎず、ラフすぎなくてイイ！！【40・50代】が真似したい「大人の今っぽボブ」

40・50代のヘアスタイルは、きちんと見えと抜け感を両立させるのがおしゃれ見えのポイント。今回は、大人の魅力を引き立てる最旬ボブをご紹介します。上品すぎずラフすぎない絶妙なバランスで、真似するだけで一気にこなれた印象が手に入りそう。大人女性が挑戦しやすいヘアスタイルをピックアップしました。

女性らしい柔らかなレイヤーボブ

さりげなくレイヤーを入れて毛先に動きをプラスしたボブスタイル。女性らしい柔らかさが演出されています。透明感のあるカラーを合わせることで、若々しい雰囲気に。きちんと感があり、オンにもオフにもマッチしそうなヘアスタイルです。

ふんわりとしたボリューム感が華やか

こちらのボブは、軽やかな毛流れがこれからの季節にぴったり。顔まわりのレイヤーがフェイスラインをカバーしてすっきりと見せてくれそうです。ふんわりとしたボリューム感を演出できるので、ぺたんこ髪が気になる人にもぴったり。大人女性ならではの華やかさを醸し出せそうです。

無造作な仕上がりがおしゃれなパーマボブ

こちらは、首まわりをすっきりさせたパツっとボブにパーマでニュアンス感をプラス。無造作なスタイリングが印象的です。涼しげな印象を与えてくれるので、これからの季節にもぴったり。いつものヘアスタイルをがらっとイメージチェンジできそうです。

軽やかで春らしいボブレイヤー

毛先の外ハネがアクティブな印象を与えるボブレイヤー。明るめのカラーを合わせて軽やかに仕上げています。@shimanaka_futurさんは「春といえば軽やかさ、レイヤーの季節ですね」とコメント。レイヤーで軽やかさを調節するのがポイントです。

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writer：Nakazono Sayuri