「そこのレジから金だして返せばいいだけでしょ」駐車券目的で“即返品”を迫る女性客　偽名まで使って逆ギレした衝撃の結末

買い物をすれば駐車料金が無料という店舗は多いが、思わぬトラブルの種になることもある。投稿を寄せた40代男性は、店舗管理の仕事をしている。

ある日、女性客が会計を終えて「駐車券をください」と言ってきたため、3時間無料になる券を渡したという。

「はぁ、なんでそんな面倒な事しなくちゃいけないの！」

だが、直後に思いがけない展開となる。

「女性が、買った物を返品しますと言い出し、えっ？なに？と思ったが はい、わかりました、では隣のカウンターで返品伝票に記入をお願いしますと言うと」

突然の返品要求に応じ、所定の手続きを案内した男性。ところが女性は、これに反発してきたという。

「はぁ、なんでそんな面倒な事しなくちゃいけないの！ そこのレジから金だして返せばいいだけでしょ、と言い出した」

レジのお金をそのまま返すわけにはいかない。男性が「そんな事したらお金の計算が合わなくなりミスや窃盗を疑われます」と説明すると、女性は伝票に乱雑に記入して返金を受け取り、そのまま出口へ向かった。

「伝票に記入された氏名で〇〇様、〇〇様、少しよろしいですかと呼んでも無反応 追いかけて〇〇様ですよねと言っても、きょとんとしてる、伝票のお名前…あっ〇〇ですよと思い出した感じ、氏名も電話も住所も嘘なんだろうと感じたが」

どうやら偽名を使っていたらしく、やり取りはさらにこじれていく。

「もう来ない！」と逆ギレ

男性は「〇〇様、駐車券を返して頂いてないのですが、お返し下さい」と伝えた。

「駐車券ぐらいいいでしょ、わざわざ買い物に来たんだからと言い出し 買い物？ 千円以上お買い上げのお客様に３時間無料券を渡していますが、ただ駐車券だけ渡したら、買い物をしているお客様にはどう説明します？ お店も毎月8万円の駐車場管理負担金を払っていて券は無料ではないと説明すると、女性は駐車券を指でピッっと弾き飛ばし床に落とし、もう来ない！と」

この言葉に対し、男性は「私も、はい、そのようにお願い致します、と見送りました」と応じたという。

「駐車券だけ手に入れる為に色々な手を考えるんだなーと呆れました」

今回の女性客はかなり悪質と言える。対応する工数を考えたら迷惑でしかないだろう。

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