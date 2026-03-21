「新人だけ社用車無料、ガソリン代も出る」ベテランは自腹 → 怒りの大量離職　職場で何が？ 辞めた女性に話を聞いた【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は新人至上主義が招いた職場の崩壊劇だ。

新人には社用車を無償貸与する一方、ベテランは自腹の自家用車で業務。社長の「新人はすぐに辞めちゃうから大事にしないとね！」という暴論や、他所を出禁になったクレーマーの受け入れ。「夜のお店じゃないんだから」と呆れる50代女性が退職に至るまで。

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いくら新入社員の離職を防ぐためとはいえ、ベテランをないがしろにするようでは職場がギスギスしてしまいそうだ。ある福祉サービス会社で12年勤めてきた北本さん（仮名:女性50代）は、高齢者や障害者の介護や送迎など、幅広く業務をこなしてきた。

利用者の送迎には社用車を使うが、「当然、自宅から会社までは自家用車です」と通勤事情を語る。ガソリン代は出ていなかったというが、去年4月、ベテラン職員たちに衝撃が走った。

「4月に入社した職員2人にのみ、自宅から会社まで社用車の無料貸し出しが始まりました。ガソリン代も会社負担です。もちろん休日もずっと使っています。でも10年以上勤めている私達には今までそんな制度はありません。それどころか、利用者さんの送迎や買い物に自家用車を使うこともよくありました」

この不公平な待遇差に、50代の先輩職員は黙ってはいなかった。職場は一体どうなって行ったのか。編集部では北本さんに取材し、詳しく話を聞いた。（文：篠原みつき）

先輩職員が「まるで私たちはもう要らないみたいに感じます」と訴える

この新人優遇措置は、「新人はすぐに辞めちゃうから大事にしないとね！」という50代の女性社長の方針によるものだった。思えば北本さんも10数年前、会社を立ち上げたばかりの社長に「力を貸してほしい」と誘われて働き始めた。

「ちょうど妊娠のタイミングと重なり時間も融通効かせることできるからとのお誘いでした。本当に2年くらい前までは職場のみんな仲も良く楽しかったんです。忘年会、新年会も社長がお金を出してくれたり、一人一人にお歳暮としてカタログギフトを頂いたりしていました」

しかし、2年前から忘年会や新年会の費用は積立制になった。「自分の飲食代なのでそれはいいんです」と語るが、“新人のみ社用車無料貸し出し”となると事情は違ってくる。

「50代の先輩職員が、社長に訴えたこともありました。『私たちは自宅から自家用車でガソリン代補助もない。お客様の家に行くのも、お客様の買い物に行くのも自家用車。まるで私たちはもう要らないみたいに感じます』と……」

仕事中でも自家用車を使うことが常態化しており、そもそも職員の負担は大きかったのだ。しかしこの痛切な訴えに、社長は前述の通り「新人はすぐに辞めちゃうから大事にしないとね！」という言葉で応じたのだった。事実上、ベテランより新人を選ぶと言っているようなものだ。

「若い子を増やしたい」と社長 「夜のお店じゃないんだから関係ないでしょ」

このあからさまな待遇の違いに、もちろん他の職員たちの不満は募るばかりだった。

「私も正直、仕事に行くのつまらない……と思うようになりました。また、業務が増えて超多忙になったこともあり、社長と話す機会も減りました」

同僚たちとは、「私たちはもう居てくれなくて良いから、こんな差のある対応なのかな？」とよく話していたという。

「でも、私から見ても同僚たちは真面目で優しく介護者に接する方ばかりです。現在みんな50〜60代。『若い子を増やしたい』と社長は言いますが、夜のお店じゃないんだから関係ないでしょって思います」

この状況に、１年で職員の3分の2が離職して他社へ移っていく事態となった。

「他所が出禁にするような人たちばかりを受け入れ出したんです」

北本さん自身も、この状況にやる気を削がれていた。そして追い打ちをかけるように、職場の労働環境が急激に悪化していった。

「他の会社が受け入れ困難なヤバめの人、例えば暴力を振るったり酷い暴言を吐く老人といった、他所の施設が出禁にするような人たちばかりを受け入れ出したんです。みんな何度も泣きました。精神的にも疲れ果てて、酷い利用者は相手にしたくない、顔も見たくない、声を聞くと怖いとまで思うようになりました。もちろん全ての人がそうではないですが、毎日5人も掛け持ちさせられるようになり限界でした」

扱いの難しい利用者を受け入れる体勢を整えないまま、会社は無理な量の仕事を押し付けてくる始末だった。そんな中、新人だけが大事にされているという状況。北本さんは、「社長に嫌な言葉を自分が吐いてしまう前に」と退職を決意した。

「次々に離職者が出ましたが、『新人いるから人数は困らない！』と社長は豪語していたみたいです。でも、ベテランと新人さんでは違います。もちろんやる気ある新人さんは素晴らしいですが、積み重ねたスキルが私達にはあるのです」

こう胸をはる北本さん。幸い、以前勤めていた同業施設から誘いがあり、現在はその職場に復帰しているという。ベテランの経験やスキルを軽視し、目先の新人確保に走った会社。その結果、多くの人材を失うこととなったようだ。

※この記事は2025年5月25日に配信した記事の再配信です。

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