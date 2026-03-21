◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

金田久美子（スタンレー電機）が３バーディー、１ボギーの２アンダー７０で回り、首位と３打差３位につけた。「こんなに寒くなるとは思っていなくて。体も回らなくて距離も出なかったけど、後半は耐えて拾ってパーで切り抜けられた」。冷たい雨に打たれながら、ベテランがスコアをまとめた。

前半の１２番パー５で第３打を約２メートルにつけてバーディーを先行させた。後半の２番、３番とピンチが続いたが、ともに残り２０ヤードをピンそばに運んでパーをセーブ。「今季はアプローチの感覚もいい。グリーンを外してもパーを取れると思える」。慌てることなく冷静に、スコアを作ることができている。

考え方も変えた。「真面目なのをやめようと思って。楽しく生きようと」。１８日のプロアマ戦後、同じ千葉県内の東京ディズニーシーに森井あやめと向かった。ゴルフに対しては、とてもストイック。遠征先で遊びに出るのは初めてのことだった。「今までは、どこも行っちゃいけない、休まなきゃ、練習しなきゃって思っていた。殻に閉じこもっていた」。午後５時半からディズニーシーでアトラクションを２つ楽しみ、ショーの美しさに感動した。気分転換が奏功した。

昨年夏から力を入れてきた上半身のトレーニングが形になってきた。飛距離は伸び、今季は開幕戦で９位に入った。「まだうまくなれると思うからゴルフを続けている。悔しさとかがなくなって、もう無理だなって思ったら私はやめる。距離も伸びているし、ショットも良くなってきた。まだいけるんじゃないかなと思ってやっている」。尽きない向上心こそ、３６歳の武器。４年ぶりの優勝へ、自信を積み上げていく。（高木 恵）