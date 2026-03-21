プロダクトデザイナーが建てた平屋、”モノ”を置かないリビング こだわりの「ブランク」とは【住人十色】
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00 ※関西ローカル)のあす21日放送回には「人気プロダクトデザイナーが建てた 巨大なブランク(余白)のある家が登場する。
【住人十色】天井高5メートルの巨大な空間「ブランク」
舞台は、岐阜県揖斐郡。住人（アルジ）は、2人の子どもがいる4人家族。3年前、地元の岐阜県へ移住し、かつて養鶏場を営んでいた実家の広い土地の一角に新しく家を建てた。
幅が20メートルもある平屋は、端の玄関を入るとすぐにワークスペースがある。実は夫は、家具や家電などの製品をデザインし、数々のデザイン賞にも輝くプロダクトデザイナー。ワークスペースでは夫が仕事をする横で、子どもたちが宿題をしている。
ワークスペースを抜けた先は、天井高5メートルの巨大な空間。テーブルや家電など何ひとつモノは置かれていない。いわゆるリビングに当たる場所だが、家族は「ブランク」と呼んでいるという。ブランクとは「余白」のことだというが…？
東京でプロダクトデザインの会社を立ち上げた夫は、都内の賃貸マンションに家族4人で暮らしていた。移住のきっかけは、コロナ禍。その時期、岐阜の実家に戻り、3ヶ月リモートワークにしたところ、東京以外でも仕事ができることがわかり、ならばと家賃の高い東京を離れ、実家の空いていた土地に新たな平屋を建てることにした。
「ブランク」は遊び場であり憩いの場でもあるが、通路でもあるため、モノは出しっぱなしにしないというルール。そのために知恵を絞ったのが、壁をくりぬいて取り付けたソファ。夫は当初、ソファは不要と考えていたが、妻は本読んだり、テレビを見たりする空間が欲しかった。その結果、ソファを空間に置くのではなく、壁に埋め込むという大胆な間取りを思いつき、ブランクをスッキリさせることに成功。さらにソファのおかげで、ブランクが常に片付く大容量の隠し収納まで実現した。
さらに、ブランクにはモノを置かないので、階段ではなくはしごを設置した。登った先はロフトになっていて、子どもたちの寝る場所であり、遊び場となっている。
夫がどうしても作りたかった「ブランク」。この家にとってブランクとは、「まだ広がる可能性がすごいあるなっていう感じですね。想像できないイベントがどんどん起きていく」と語る。
【住人十色】天井高5メートルの巨大な空間「ブランク」
舞台は、岐阜県揖斐郡。住人（アルジ）は、2人の子どもがいる4人家族。3年前、地元の岐阜県へ移住し、かつて養鶏場を営んでいた実家の広い土地の一角に新しく家を建てた。
ワークスペースを抜けた先は、天井高5メートルの巨大な空間。テーブルや家電など何ひとつモノは置かれていない。いわゆるリビングに当たる場所だが、家族は「ブランク」と呼んでいるという。ブランクとは「余白」のことだというが…？
東京でプロダクトデザインの会社を立ち上げた夫は、都内の賃貸マンションに家族4人で暮らしていた。移住のきっかけは、コロナ禍。その時期、岐阜の実家に戻り、3ヶ月リモートワークにしたところ、東京以外でも仕事ができることがわかり、ならばと家賃の高い東京を離れ、実家の空いていた土地に新たな平屋を建てることにした。
「ブランク」は遊び場であり憩いの場でもあるが、通路でもあるため、モノは出しっぱなしにしないというルール。そのために知恵を絞ったのが、壁をくりぬいて取り付けたソファ。夫は当初、ソファは不要と考えていたが、妻は本読んだり、テレビを見たりする空間が欲しかった。その結果、ソファを空間に置くのではなく、壁に埋め込むという大胆な間取りを思いつき、ブランクをスッキリさせることに成功。さらにソファのおかげで、ブランクが常に片付く大容量の隠し収納まで実現した。
さらに、ブランクにはモノを置かないので、階段ではなくはしごを設置した。登った先はロフトになっていて、子どもたちの寝る場所であり、遊び場となっている。
夫がどうしても作りたかった「ブランク」。この家にとってブランクとは、「まだ広がる可能性がすごいあるなっていう感じですね。想像できないイベントがどんどん起きていく」と語る。