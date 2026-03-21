Snow Man佐久間大介、愛用家電に日村勇紀が驚き 声を上げ「ぱねえな！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう21日に放送される。
【番組カット】楽しそう！最新家電に興奮する佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は家電芸人・かじがや卓哉を“おしつじさん”に迎え、最新家電の魅力を深掘る。
近年AIを搭載した家電が増え、これまで人が手動で行っていた作業を自動でサポートしてくれる製品が続々と誕生している。そんな進化を続ける最新家電から、今回は食材を見分ける冷蔵庫に、人の機嫌がわかるエアコンなど、さらに進化した家電が登場。佐久間絶賛の愛用家電も判明するなど、魅力盛りだくさんの放送に仕上がっている。
スタジオには、次々と家電が登場し、日村と佐久間が体験していくことに。最新家電が持つ性能を目の当たりにした2人が「うそでしょ？」「ぱねえな！」と声を上げ、最新AI技術の進化ぶりに感心しきりの様子をみせる。
またあるメーカーの掃除機とミキサーが登場した際には、佐久間が「使いやすいですよ、これ」と、自身も普段から愛用していることを明かす場面も。その便利さには日村も興味津々で、驚きの表情を見せていた。
そしてラストには、ゴーグルのように装着することで超リアルな仮想空間を体験できるAppleのアイテムが登場。数々の家電を体験した2人の“推し”家電は果たして見つかったのか、最後まで目が離せない。
【番組カット】楽しそう！最新家電に興奮する佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は家電芸人・かじがや卓哉を“おしつじさん”に迎え、最新家電の魅力を深掘る。
スタジオには、次々と家電が登場し、日村と佐久間が体験していくことに。最新家電が持つ性能を目の当たりにした2人が「うそでしょ？」「ぱねえな！」と声を上げ、最新AI技術の進化ぶりに感心しきりの様子をみせる。
またあるメーカーの掃除機とミキサーが登場した際には、佐久間が「使いやすいですよ、これ」と、自身も普段から愛用していることを明かす場面も。その便利さには日村も興味津々で、驚きの表情を見せていた。
そしてラストには、ゴーグルのように装着することで超リアルな仮想空間を体験できるAppleのアイテムが登場。数々の家電を体験した2人の“推し”家電は果たして見つかったのか、最後まで目が離せない。