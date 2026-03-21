波瑠＆麻生久美子、オープンカーに乗って旅へ 『月夜行路』ポスタービジュアル公開
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（4月8日スタート、毎週水曜 後10：00）のポスタービジュアルが21日。公開された。
【画像】『月夜行路』書影
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
公開されたポスタービジュアルには、オープンカーに乗って旅に出る文学オタクのバーのママ・ルナと、家庭で居場所をなくした専業主婦・涼子が登場。2人は笑顔で肩を寄せ合い、仲睦まじい様子を見せているが、その傍らには、「この旅も、この出会いも、初めから何かがおかしい。」という意味深なキャッチコピーがつづられている。
【画像】『月夜行路』書影
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
公開されたポスタービジュアルには、オープンカーに乗って旅に出る文学オタクのバーのママ・ルナと、家庭で居場所をなくした専業主婦・涼子が登場。2人は笑顔で肩を寄せ合い、仲睦まじい様子を見せているが、その傍らには、「この旅も、この出会いも、初めから何かがおかしい。」という意味深なキャッチコピーがつづられている。