モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。初体験を告白した。

WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドで台湾代表として来日。その後には熊本で独立リーグ「火の国サラマンダーズ」の開幕戦を「ドラゴンビューティーズ」の一員として訪れ応援し、交流。「東京での応援、熊本での交流もひとまず一段落。ようやく少し休める時間ができました」とつかの間のオフを迎えたことを報告した。

さらに雪が積もる中、黒のノンショルダートップスに、グレーのミニスカート、グレーのブーツに透け透けストッキング姿をアップ。「年初めのアメリカ・春節旅行を振り返ると 今回は人生初のNBA観戦を果たしただけでなく今年初めての初雪も目にしました なんと、味全ドラゴンズを代表して州上院議員や市長から『文化大使特別貢献賞』を授与されたこと 今でも思い出すと光栄な気持ちになります」と伝えた。

「それに、長距離フライトでビジネスクラスに乗るのは初めてでした ユナイテッド航空のおかげでビジネスクラスを体験できました おかげでワシントンに快適に到着できました 飛行機を降りた瞬間、エネルギーは100％満タン」と振り返り、真っ赤なスエット姿で移動し、機内では黒のキャミソール姿もアップした。

「一番驚いたのは専用の『アイスクリーム・サンデー・ワゴン』好みに合わせてトッピングを自由に選べる 最高に幸せ」とアイスにトッピングしたチェリーを加えるショットも公開。「到着後すぐにDJB eSIMのおかげで、アメリカでもネットがスムーズに使える いつでもUAのアプリで手荷物や乗り継ぎの状況を確認でき、フライト情報のリアルタイム検索も超スムーズ 旅全体が安心でした エネルギーに満ちた旅でした」と快適な旅を終えた心境を記した。

「これからこの情熱を天母のグラウンドに持ち帰ります 開幕戦で会いましょう」と新シーズンの活動に向けて気持ちを高めた。

ファンやフォロワーからも「勝利の女神」「とても綺麗で美しい」「美しすぎる」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

リン・シャンは台北市出身。16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動するほか、台湾代表のチアも務める。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。