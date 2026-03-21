「より優れた監督を…」失意の侍ジャパンに米提言 “犠牲にした守備力”と“リリーフ起用”に厳しい目「ベネズエラから学ぶべき」【WBC】
米メディアは井端監督の采配に苦言を呈した(C)産経新聞社
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラ代表が初優勝を果たし、新たな王者として大会史に名を刻んだ。一方で、2度目の連覇を目指した野球日本代表「侍ジャパン」はそのベネズエラに敗れベスト8で敗退。日本の戦術を研究されたことで、チームとしての特徴を発揮できないまま投打で上回られる形で大会を去った。
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1次ラウンドでも、接戦が続いた印象の強い侍ジャパン。米メディア『The Athletic』が今回のWBCでの各国の戦いを振り返る特集記事を配信しており、過去ワーストの結果に終わった日本の敗因についても考察している。
同メディアは、8強まで勝ち上がった国々それぞれへの、「次回大会に向けて取り組むべき課題」をテーマに論じており、日本に対しては井端弘和監督をはじめとする首脳陣の采配に苦言を呈している。
過去最多の8人のメジャー選手を揃えた今回のチーム構成に同メディアは言及。「ポジション適性の制約を抱える選手が多かった」と評するとともに、「守備力を犠牲にしてでもスター性を優先する采配が目立った」と分析する。
投手陣が抱えた問題としては、阪神の石井大智や、西武の平良海馬が負傷で辞退となった影響にも触れながら、ブルペン投手の起用法にも目を向け、「沢村賞投手の伊藤大海をリリーフ起用した判断は適切ではなく、実際に4イニングで5失点を喫した」と指摘した。
さらに、打たせて取るタイプの投手が多い中で、バックの守備が脆弱だったと主張。その上で同メディアは、「日本はベネズエラのアプローチから学ぶべきだろう。圧倒的な奪三振型投手が不足し、MLB経験も豊富とは言えない中で、オマール・ロペス監督は守備力を重視してロースターを構築した」と説いている。またトピック内では、ロペス監督が語った、ベネズエラのチームコンセプトについてのコメントも掲載。以下の様な言葉が並んでいる。
「三振を奪える投手が少ないと分かった時点で、非常に優れた守備が重要になる。うちにはゴールドグラブ級の選手もいるが、それ以上に、野球を理解し、適切なポジショニングができる選手たちが揃っている」
同メディアは、日本の守備陣の不安定さが結果として投手の制球にも影響したと振り返りながら、「最終的な結末は惨憺たるものだった」と強調。そして、今後に向けての提言として、「侍ジャパン、より優れた監督を招へいすべき」と訴えている。
今回の敗戦の経験を今後にどう生かすか。世界一返り咲きへの道のりは、チーム再編が第一歩となる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]