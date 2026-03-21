京津冀地域、1-2月の輸出額は前年比18％増の5兆6400億円相当―中国

中国税関の統計によると、今年1〜2月、京津冀（北京・天津・河北）地域の貿易額は7438億1000万元（約17兆1100億円）で、前年同期比12．0％増加したとのことです。うち輸出額は同18．6％増の2450億5000万元（約5兆6400億円）と過去最高を記録し、輸入額は同9．0％増の4987億6000万元（約11兆4700億円）でした。

京津冀地域の1〜2月の電気機械製品輸出額は同24．7％増の1476億1000万元（約3兆4000億円）で、同期の輸出総額の60．2％を占めました。うち自動車の輸出額は17．4％増の156億9000万元（約3600億円）、集積回路は59．9％増の96億1000万元（約2210億円）で、リチウムイオン電池は124．5％増の45億元（約1035億円）でした。またアパレルの輸出額は27．7％増の98億1000万元（約2256億円）、医薬材・薬品は14．2％増の42億1000万元（約969億円）でした。

京津冀地域における1〜2月の「一帯一路」共同建設国との貿易額は4289億元（約9兆8600億円）で、同期の輸出総額の57．7％を占めました。またラテンアメリカとの貿易額は同23．7％増の847億3000万元（約1兆9500億円）、東南アジア諸国連合（ASEAN）は同29．9％増の671億6000万元（約1兆5400億円）、アフリカ諸国は同33．3％増の638億6000万元（約1兆4700億円）でした。（提供/CGTN Japanese）