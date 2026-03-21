ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
主な米経済指標の発表はなし
【カナダ】
＊小売売上高（1月）21:30
結果 1.1%
予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)
結果 0.8%
予想 1.2% 前回 0.0%（0.1%から修正）（コア・前月比)
＊鉱工業製品価格（2月）21:30
結果 0.4%
予想 1.0% 前回 2.7%（前月比)
原材料価格指数
結果 0.6%
予想 2.4% 前回 7.7%（前月比)
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・ヘグセス国防長官は現在、シチュエーションルームにいる。
・もはやイランで指導者になりたいと思う者は誰もいない。
・われわれは彼らと話し合いたいが、話し合う相手がいない。
・イランは中東を支配しようとしていた。
＊ウォラー理事
・労働市場の低迷が続けば追加利下げ支持するだろう。
・利上げの必要はないと考えている。
・関税問題が解決すれば、インフレは落ち着くと思う。
・ホルムズ海峡の封鎖は一段のインフレ圧力を示唆。
・原油価格はいずれコアインフレに影響を及ぼし得る。
＊ゼレンスキー大統領
・ウクライナは土曜日に米国と２国間協議を行う。
・ウクライナは新たな３カ国協議の日程設定を目指す。
・ウクライナと米国は戦後の保証と復興について協議。
主な米経済指標の発表はなし
【カナダ】
＊小売売上高（1月）21:30
結果 1.1%
予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)
結果 0.8%
予想 1.2% 前回 0.0%（0.1%から修正）（コア・前月比)
＊鉱工業製品価格（2月）21:30
結果 0.4%
予想 1.0% 前回 2.7%（前月比)
原材料価格指数
結果 0.6%
予想 2.4% 前回 7.7%（前月比)
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・ヘグセス国防長官は現在、シチュエーションルームにいる。
・もはやイランで指導者になりたいと思う者は誰もいない。
・われわれは彼らと話し合いたいが、話し合う相手がいない。
・イランは中東を支配しようとしていた。
＊ウォラー理事
・労働市場の低迷が続けば追加利下げ支持するだろう。
・利上げの必要はないと考えている。
・関税問題が解決すれば、インフレは落ち着くと思う。
・ホルムズ海峡の封鎖は一段のインフレ圧力を示唆。
・原油価格はいずれコアインフレに影響を及ぼし得る。
＊ゼレンスキー大統領
・ウクライナは土曜日に米国と２国間協議を行う。
・ウクライナは新たな３カ国協議の日程設定を目指す。
・ウクライナと米国は戦後の保証と復興について協議。