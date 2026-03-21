【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【カナダ】

＊小売売上高（1月）21:30

結果 1.1%

予想 1.4% 前回 -0.4%（前月比)

結果 0.8%

予想 1.2% 前回 0.0%（0.1%から修正）（コア・前月比)



＊鉱工業製品価格（2月）21:30

結果 0.4%

予想 1.0% 前回 2.7%（前月比)

原材料価格指数

結果 0.6%

予想 2.4% 前回 7.7%（前月比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・ヘグセス国防長官は現在、シチュエーションルームにいる。

・もはやイランで指導者になりたいと思う者は誰もいない。

・われわれは彼らと話し合いたいが、話し合う相手がいない。

・イランは中東を支配しようとしていた。



＊ウォラー理事

・労働市場の低迷が続けば追加利下げ支持するだろう。

・利上げの必要はないと考えている。

・関税問題が解決すれば、インフレは落ち着くと思う。

・ホルムズ海峡の封鎖は一段のインフレ圧力を示唆。

・原油価格はいずれコアインフレに影響を及ぼし得る。



＊ゼレンスキー大統領

・ウクライナは土曜日に米国と２国間協議を行う。

・ウクライナは新たな３カ国協議の日程設定を目指す。

・ウクライナと米国は戦後の保証と復興について協議。

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