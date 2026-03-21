米１０年債利回り急上昇 インフレ警戒感が強まる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り急上昇 インフレ警戒感が強まる＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.887（+0.095）

米10年債 4.376（+0.126）

米30年債 4.941（+0.104）

期待インフレ率 2.384（-0.008）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは急上昇。原油相場が再び買われたほか、ホルムズ海峡の再開が見えず、イランが協議に消極姿勢との報道や、米国がイランへの地上部隊派遣の可能性に向け準備しているといったニュースも流れており、中東情勢は依然として混とんとしている。



今週のＦＯＭＣを受けた直後では見られなかったが、本日はＦＲＢの年内利上げ期待が台頭。短期金融市場では年内に５０％の確率で１回の利上げを織り込む展開が見られている。



世界的にインフレや中銀の利上げが警戒される中、米国利回りも急上昇している。



２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+４５）に拡大。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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