◇MLB オープン戦 ジャイアンツ14-11ロッキーズ(日本時間20日、ソルト・リバー・フィールズ)

日本時間20日のジャイアンツ戦に先発登板したロッキーズ・菅野智之投手が試合を振り返りました。

WBCによる離脱を終え、オープン戦初登板となった菅野投手。この日は初回、1アウトからレフトへのツーベースを浴びますが、後続を抑えて無失点。2回には味方のエラーもあり1点を失いますが、3回にこの日2個目のダブルプレーを奪うなど落ち着いた投球を見せて降板。3回34球を投げ被安打4、1奪三振、無四球、1失点という内容でした。

菅野投手はこの日の投球について「細かいところは改善する余地はありますけど、まずまずだと思います」とコメント。34球中26球がストライクという投球には「チームが目標としているストライクゾーンにどんどん投げ込むことを僕も意識してやっています」と話しました。

この日は日中の気温が40度を超え、試合開始時点でも38度の暑さに。しかし「東海岸の暑さとはまた違って、カラッとしているので、これくらいだったら全然平気です」とコメントしました。

WBCを終えてシーズンが開幕するという変則日程にも「本当に力が入る場面を投げてきているので、それが球数が増えていっても今後大丈夫だと思っていますし、とくに特別に難しさは感じていないです」と頼もしいコメントを残しています。

日本時間28日に開幕戦を迎えるロッキーズ。菅野投手はオープン戦にあと1試合登板し、開幕を迎える予定となっています。