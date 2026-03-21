◆オープン戦 巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）

またも快音を響かせた。巨人・坂本勇人内野手（３７）が３試合連続安打をマークした。「７番・三塁」で先発出場し、１点を追う５回無死で迎えた第２打席。フルカウントから７球目の内角１４２キロスプリットを中前へ運んだ。体勢を崩されながら体の前でさばく坂本らしい一打で、開幕１週間前にぎっしり埋まった右翼スタンドを沸かせた。

２６年型フォームが見えてきた。１月の自主トレから足を上げてバットを動かしながらタイミングを取る新打法に挑戦。「最初は大げさに」と大きく投手側に傾けていたバットのヘッドの動きは２月中旬から最小限に。一方で追い込まれても足を上げる形を継続し、じっくりとフォームを固めてきた。

例年にない“早仕上げ”だ。オープン戦は過去３年連続で打率１割台で「オープン戦は打てる年が一回もないな、というくらいなので何とかしないといけない」。調整のためでなく、レギュラー奪取に向けて結果が求められると自覚して３月に臨んだ。この日は３打数１安打で打率を２割９分６厘に上げ、出場１０試合で無安打は３戦だけ。「例年に比べて仕上がり？ いいんじゃないですかね」と、開幕１週間前に万全の準備を整えつつある。

守備に就いた試合ではＯＰ戦で初のフル出場を果たした。「もう代打でいいやと思うようになったら辞める時期だなと思っていますし、ユニホームを着ている以上はスタメンで出たい」と、定位置奪取へ目をぎらつかせてきたプロ２０年目。橋上オフェンスチーフは「開幕スタメン？ 今日のメンバーから１人、２人入れ替わるかどうか」と明かし、実現すれば球団で単独２位となる１８度目の開幕スタメンをグッとたぐり寄せた。オープン戦残り２試合で、ラストスパートをかける。（内田 拓希）

◆記録メモ 坂本（巨）は昨年まで開幕戦の先発出場が１７度ある。巨人で開幕戦のスタメン回数上位は〈１〉王貞治２０、〈２〉長嶋茂雄、柴田勲、坂本勇人１７、〈５〉川上哲治、高橋由伸１６、〈７〉阿部慎之助１５度。今年もなら１８度目となり、１７度で並んでいた長嶋と柴田を抜いて、王に次ぐ単独２位になる。