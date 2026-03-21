新アウェーユニホームがリリース

日本サッカー協会（JFA）とアディダスジャパンは20日、サッカー日本代表の2026アウェーユニホームを発表した。斬新なデザインが話題を呼ぶ中で、ファンの視線は“右胸”に集中していた。

アウェーユニホームのコンセプトは「COLORS」で、一人ひとり異なる個性を持った選手たちが集まり、チームとして一つの方向を目指す姿を、11色のストライプスによって表現。ホームユニホームのコンセプトである「HORIZON（水平線）」とも呼応している。

デザイン面では、オフホワイトを基調としたボディに、日本のサッカーファミリーを象徴する赤が中央に、左右にカラフルな線が配置された。日本代表エンブレムは史上初となるモノクロ仕様を採用している。

X上では「やば、めっちゃ欲しい」「今までのアウェイで一番カッコいいかも」「賛否両論ありそうだけど、タウンユース向きでいい」などの声が上がった一方、右胸のロゴにも熱い視線が注がれていた。

今回は1995年以来となるアディダスのトレフォイル（三つ葉）ロゴが採用。「トレフォイルだ、いいなー」「エンブレムとトレフォイルがモノトーンって新鮮」「トレフォイルとモノトーンのエンブレムがめっちゃ良い！」「トレフォイルたまんねー」「良い意味で日本代表っぽさが無くて良いし、右胸のアディダスロゴがポイント高かったりする」との声も寄せられた。

新アウェーユニホームは今後、サッカー日本代表が臨む国際試合において着用される。



（THE ANSWER編集部）