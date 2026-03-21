「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）

絶え間なく奏でられた快音に、スタンドは熱気に包まれた。５連打４得点の逆転劇に絡んだのは、阪神のセンターラインを担う２人の支柱。坂本誠志郎捕手と近本光司外野手がそろって適時打をマークして、存在感を見せつけた。

１点を追う二回だ。１死一塁から大山が中前打でつなぎ、高寺の左前打で満塁の好機が訪れた。ここで小幡が同点の適時打を放ち、なおも満塁で坂本が魅せた。

カウント２−２から高谷の低めスライダーに反応。「追い込まれてからでも、うまく対応することができた」と最後は左手一本で拾いながら、左前へ勝ち越しの２点適時打とした。ＷＢＣ日本代表に帯同し、１７日からチームに合流。“帰国後初安打”が初適時打となり、勝負強さを示した。

この流れに近本も乗じた。１死一、三塁で中前適時打。「打線もつながっていたので、勢いに乗ることができた」と振り返り「ストレートをしっかり打ち返せたので、いい打席だった」と納得顔だ。

近本は続く四回に四球で出塁。中野の打席で快足を飛ばし、オープン戦２個目となる盗塁を決めた。「（開幕前に盗塁を）１個ぐらいは、しておきたいなというのがあった。走るということが大事なのかなと思う」と冷静に捉えた。六回も中前適時打を放っており、計３出塁と役割を果たした。

オープン戦とはいえ、下位打線から上位につなげる攻撃で逆転したのは明るい要素。隙のない猛虎打線は今年も健在だ。