阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２０日、ＳＧＬで行われた残留練習に参加し、初めて左翼で本格的にノックを受けた。

順調にステップを踏んでいる。実戦形式のライブＢＰを終えると、立石は三塁、遊撃の位置で順番にノックを受け、内野手用グラブのまま左翼へ移動。クッションボールやフライの打球処理を行い、最後はホームへの送球も行った。

ここまで試合前のシートノックを三塁で受けることはあったが、左翼で本格的なノックを受けるのは初めてのこと。平田２軍監督は１９日の試合後「順調にいけば土曜日には守備に就く予定」と明かしており、２１日のファーム・ソフトバンク戦（筑後）で初の実戦守備が解禁される見通しだ。

ライブＢＰでは小川に対し、３打席目にすさまじい打球音とともに、三塁へ強烈な打球を放ち、強襲安打とした。「５番・ＤＨ」で出場した１７日のファーム・オリックス戦（ＳＧＬ）ではプロ初打席で無死一塁から左前へ初安打。１９日には逆転満塁弾を放っており、好調を維持している。

開幕に向け、一つずつ階段を上っている黄金ルーキー。調整過程も少しずつ強度が増しており、完全復帰が近いことを物語っている。