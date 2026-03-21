「ファーム・西地区、ソフトバンク４−３阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）

前回登板の課題をきっちり修正した１９歳の投球が、阪神・平田２軍監督から「さすがだよ」と絶賛の言葉を引き出した。五回から２番手で登板した高卒２年目の今朝丸裕喜投手が４回無失点の好投を見せた。

走者を背負っても堂々としたマウンドさばきが成長の証しだ。いきなり先頭のオスーナに二塁打を浴びたが、後続を平凡なフライ三つで料理。続く六回も先頭出塁を許しながら、落ち着いて無失点に封じた。

１１日の春季教育リーグ・オリックス戦では２回無失点も３四球。「クイックの時にボールが浮いてしまった」と課題を残していたが、それ以来の登板で「改善できた部分もあった」と高い修正能力を発揮した。

七、八回は１００キロに満たないスローカーブで打者を翻弄（ほんろう）し、三者凡退に抑えた。平田２軍監督も「クイックもちゃんと修正して、さすがだよ。落ち着いて投げとるよ」と、濃密な４イニングを評価した。

今季目指すのは１軍初登板、そして待望の初勝利。「まずはファームで結果を出して、１軍で初勝利ができるように準備を進めていけたら」と、確かな手応えを胸に気を引き締めた。