「大相撲春場所・１３日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）

関脇霧島は王鵬を寄り倒し、１敗で単独首位を守った。３日目から自身初の１１連勝で、賜杯争いは２差をつけ独走。横綱豊昇龍は、ただ１人２敗だった平幕琴勝峰をはたき込み１０勝目。１４日目に霧島が大関安青錦に勝つか、敗れても３敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れれば、２０２３年九州場所以来、１４場所ぶり３度目の優勝が決まる。大関昇進の目安とされる直近３場所合計３３勝から白星を１つ積み重ね、大関復帰の機運もさらに高まった。安青錦は琴桜との大関対決を寄り切りで制して６勝７敗とした。

賜杯争いで２差をつけた。粂川審判長（元小結琴稲妻）から「話はちらほら出ている」と昇進の評価を受けた。霧島が１４場所ぶり３度目の賜杯、現行のかど番制度となった１９６９年名古屋場所以降で魁傑、照ノ富士に続く３例目の特例（降下場所で１０勝すれば復帰）を使わない大関復帰が見えた。

王鵬ののど輪、いなしを耐え、突き押しで対抗。頭をつけて組み止め、寄りながら右上手を取って最後は寄り倒した。「最後まであきらめずちゃんと取れた」と話し、先場所はたきこまれた反省を「頭に入れて無理して出なかった」と生かした。自身初の１１連勝にも「あまり考えず一番一番取る」と気を引き締めた。

首と手首の故障が癒え、稽古量、頭からの立ち合いが戻ったことは、要因の一部に過ぎない。師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）は「間違いなく今の方が成長している」と断言。「気持ちを切らさなかった。ケガをするとどうしても人はマイナス思考になる。そういう時でもしっかり前を向いていた」と認めた。

この日の朝稽古後、見学に訪れた小学生の女の子から立体シールを贈られた。今春小学校に入学する長女のアヤゴーちゃんから、誕生日プレゼントでも求められていた。「早く渡して喜ぶ顔が見たいな」と笑った。

家族と毎日のように連絡を取り、長女には「毎回電話したら『あした頑張って。勝ってよ』って。相撲終わったばかりなのに」と苦笑した。千秋楽には妻、６カ月の長男と３人が来阪予定。家族に雄姿を届ける。

歓喜の瞬間は間もなくだ。霧島は「緊張を楽しめれば。緊張に負けないようにする」と、安青錦戦を見据えた。