「競泳・日本選手権」（２０日、東京アクアティクスセンター）

愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われた。男子２００メートルバタフライでは、２０２４年パリ五輪代表の本多灯（２４）＝イトマン東進＝が１分５４秒７８で２位に入った。同種目は松下知之（東洋大）が制した。２００メートル自由形は２５年世界選手権銅メダルの村佐達也（イトマン東京）、女子１５００メートル自由形は梶本一花（枚方ＳＳ）、１００メートル平泳ぎは鈴木聡美（ミキハウス）が、それぞれ派遣標準記録を突破して優勝し、代表入りを確実にした。

持ち前の明るさが戻り、復調気配が漂ってきた。本多は最初の５０メートルを５位でターンすると、終盤にかけてギアを上げ、２位でタッチした。

金メダル候補として臨んだパリ五輪は、まさかの予選落ち。ショックは大きく、昨年は４年ぶりに代表落ちするなど低迷が続いたが、この日は１分５４秒７８とまずまずのタイムを記録し、「目指していたレースができた」とホッとした表情を浮かべた。

派遣標準記録こそ突破できなかったが、代表復帰へアピールに成功。２８年ロサンゼルス五輪に向けても、復活の一歩を刻んだ。「目標は五輪の金メダル。そのためにはどんな大会でも全力で、１レース１レースを泳ぎたい」。２１年東京五輪銀メダルの実力者が、ここからもう一度、夢舞台を目指していく。