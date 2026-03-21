◆オープン戦 巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）

巨人は開幕戦を想定したオーダーを組み、阿部慎之助監督（４７）は今季初めて１番にキャベッジを起用した。その狙いは「自由に打たせたいっていうのもあるし、相手に多少のプレッシャーはかけていきたいなっていうのはありますので」と説明。来日２年目の助っ人は初回先頭でバットを折りながら一塁ベース直撃の右前安打で出塁し、長打力とスピードを兼ね備える新１番の可能性を示した。

オープン戦１４試合目。ここまで１番スタメンは浦田が最多の５試合で、育成選手の平山が３試合、佐々木が２試合、松本が２試合、小浜が１試合だった。キャベッジが６人目だ。

来日１年目の昨年はチーム最多の１７本塁打、同最多の５１打点、５盗塁。パンチ力のある打撃とアグレッシブな走塁も魅力だ。昨年の１番は丸が最多の６６試合。泉口が４３試合、若林が１４試合、増田陸が１１試合、オコエが２試合、浅野が２試合、キャベッジが１試合、吉川が１試合、佐々木が１試合、中山が１試合、萩尾が１試合だったが、今季は新たな形になる可能性が高い。

以前、阿部監督はこの日を開幕を見据えた打順で臨むと明言していた。２番に入った松本は初回無死一塁で送りバントを決めて好機をつくった。浦田が入った「３番・遊撃」は、疲労とコンディション考慮で大事を取って４試合連続欠場中の泉口が入る見込みだ。

４番以降はダルベック、岸田、中山、坂本が入り、８番・二塁では増田陸が先発した。増田陸の二塁起用には「ないわけじゃないので起用しています」と模索中。浦田も二塁を守れるだけに、直前まで状態を見極めることになりそうだ。

今季の開幕戦、２７日の阪神戦（東京Ｄ）までオープン戦は残り２試合。相手に初回先頭から重圧をかけるという意味では、キャベッジの開幕１番の可能性も十分ある。（片岡 優帆）